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«Бикини все портит»: купальник Ани Лорак назвали скучным и простым
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«Бикини все портит»: купальник Ани Лорак назвали скучным и простым 

Eva.ru 36 минут назад
Фото: Eva.ru
Утомившись от своего изнуренного рабочего графика, Ани Лорак отправилась погреться на морское побережье. Впрочем, по всей видимости, звезда решила отдохнуть не только от выступлений, но и от выверенных образов, и предстала перед поклонники в весьма спорном бикини.
Ани Лорак улетела на самый большой греческий остров Крит, где по полной программе наслаждается отпуском на роскошном курорте посреди оливковых рощ. Загорая на широком и удобном лежаке, певица поделилась с поклонниками солнечным снимком с морем и холмами на заднем плане. Однако внимание поклонников сконцентрировалось не на захватывающих видах родины минотавра, и даже не на стройной фигуре артистки, а на ее белом купальнике, который странно сидел на Каролине.
Простой белый комплект, без всяких замысловатых деталей, совершенно не понравился поклонникам не только из-за своей скучности, но и потому, что лиф наряда напоминал старый спортивный топ на бретельках. По мнению пользователей сети, такая роскошная женщина, как Ани Лорак, просто обязана блистать в купальных нарядах, сводя с ума своей точеной фигурой. Однако ее выбор бикини, к сожалению, совершенно не будоражит воображение.
«На сцену стилисты одевают, а в жизни вкуса нет купить путевый купальник?» «Красивая, но купальник неудачно подобран. Вся красота груди загублена ужасными чашками» «Купальник мрак! Хотя я вами всегда восхищаюсь» «Вроде все ничего, но лиф, правда, какой-то не такой. Бикини все портит» Любопытно, что в последнее время сценические костюмы дивы стали все больше напоминать купальники, да и постоянная демонстрация трусов крайне утомила фанатов звезды. В свое время публика сети просила Каролину разграничивать пляж и публичные мероприятия, призывая оголяться только в отпусках, однако, выбравшись из каменного города к морю, Ани Лорак предпочла загорать в скучном купальном комплекте.
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