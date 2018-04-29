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Как заточить нож простой газетой
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Как заточить нож простой газетой 

Trendymen 38 минут назад
Фото: Trendymen
Любые ножи требуют заточки, но что делать, если дома нет точильного камня? Хитрый японец показал, как сделать лезвие бритвенно-острым самым обычным бытовым предметом, который есть в каждой квартире.
Самое интересное, что в Японии этот метод используют уже несколько десятков лет. Что нужно? Да всего лишь газета.
Дело в том, что в состав обычных типографских чернил входит графит. Действие его на металл сопоставимо с действием оружейной смазки. Большую роль играет и плотность и грубость бумаги. Чем полее шервавая и неприятная бумага у газеты — тем лучше.
Никаких особенных навыков требуется. Надо всего лишь сложить газету пополам, разложить ее на столе и несколько раз провести ножом плашмя с одной, а затем с другой стороны.
После заточки нож необходимо хорошо промыть водой. Типографская краска в организме еще никому пользы не принесла.
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