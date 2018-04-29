Как заточить нож простой газетой

Любые ножи требуют заточки, но что делать, если дома нет точильного камня? Хитрый японец показал, как сделать лезвие бритвенно-острым самым обычным бытовым предметом, который есть в каждой квартире.

Самое интересное, что в Японии этот метод используют уже несколько десятков лет. Что нужно? Да всего лишь газета.

Дело в том, что в состав обычных типографских чернил входит графит. Действие его на металл сопоставимо с действием оружейной смазки. Большую роль играет и плотность и грубость бумаги. Чем полее шервавая и неприятная бумага у газеты — тем лучше.

Никаких особенных навыков требуется. Надо всего лишь сложить газету пополам, разложить ее на столе и несколько раз провести ножом плашмя с одной, а затем с другой стороны.

После заточки нож необходимо хорошо промыть водой. Типографская краска в организме еще никому пользы не принесла.