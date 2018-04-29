9 вдохновляющих Instagram-аккаунтов о путешествиях

@sierra

Сиерра Квитиквит — профессиональная лыжница и модель. Когда она путешествует, часто случается, что ей приходится совмещать отдых с работой: утром она актриса, которая снимается в фильме про лыжников, вечером участвует уже в в другой съёмке пять часов подряд. А между этими событиями она обычная девушка, которая делает селфи на фоне красивых пейзажей. Сиерра ведёт активный образ жизни: её любимый вид активности — катание на роликах, ещё она занимается йогой, сёрфингом и катается на скейте. Девушка борется за охрану окружающей среды и любит уезжать подальше от города.

@brennambean

У Брэны Бин повреждён спинной мозг, она не может передвигаться самостоятельно, но это не мешает ей заниматься спортом, путешествовать в экстремальных условиях и лечить других. Брэна работает врачом: проводит рекреационную терапию — выводит людей из депрессии. Девушка путешествует на машине с друзьями и, судя по её фотографиям в профиле, ей приходится не отдыхать в мягкой кровати в люксовом номере, а радоваться тому, что ей выделили целый багажник.

@ted.ns Андрей Белавин постоянно путешествует по России. Москва — чуть ли не его любимая модель. Андрей и в Сибири был, и полярную ночь пережил. Он находит необычные ракурсы и фотографирует так красиво то, что в реальности может быть вовсе и не таким прекрасным.

@farranweezy

Фарран Мануэль — представительница ЛГБТ-сообщества. Она не только наполняет свой профиль яркими фотографиями, которые мало кого могут оставить равнодушным, но и ведёт блог, где даёт полезные советы начинающим путешественникам. Так что Фарран станет для вас полезным открытием.

@ashleysadventure

Эшли Маннинг работала сопровождающим во время речных рафтингов, а сейчас она участвует в самом сложном и масштабном испытании в её жизни — проходит Аппалачскую тропу в горной североамериканской системе Аппалачи, протяжённость которой составляет 3 500 километров. Эшли решила доказать, что необязательно быть худой и лёгкой, чтобы ходить в походы. Она хочет разрушить стереотипы, которые существуют среди людей, путешествующих с рюкзаком и палаткой.

@danielkordan

На протяжении всей своей юности Даниил Коржонов тяготел к природе и рисованию, но поступил на физический факультет. К счастью, цифры и формулы не помешали его любви: сейчас Даниил — известный во всём мире фотограф. Его снимки публиковали в таких изданиях, как National Geographic и Discovery. Как настоящего русского человека его тянет к родному, но он проводит много времени в Норвегии, на Лофотенских островах.

@wearekingingit

Крейг и Эйми всегда путешествуют вместе. Листая их профиль, хочется просто улыбаться. Где они только ни были: в Исландии, с её горными озёрами, водопадами и гейзерами; в Норвегии, с её вечными покровами снега, китами и оленями. Но самым запоминающимся путешествием для пары была поездка на Филиппины, где они плавали с китовыми акулами.

@thesweetwanderlust

Американка Бриттани Калик в 2015-м бросила работу, уехала из родного Техаса — чтобы начать новую жизнь — и отправилась в Испанию, где через месяц стала волонтёром на винограднике в Тоскане. На счету путешественницы уже 54 страны, и каждую она буквально пробует на вкус: она фотографирует не только места и пейзажи, но и местную еду.

@twins_that_travel

Ещё одна пара, но уже не муж и жена, а сёстры-близнецы Клэр и Лаура. Они путешествуют в основном по сельской местности и показывают миру, что и в маленьких городах и деревнях есть что посмотреть. Близняшки никогда не расстаются, ну только когда фотографируют друг друга. Лаура любит Швецию и Норвегию, а Клэр — Испанию и Италию.

Статьи по теме Куда отправиться в путешествие, если наскучили обычные направления: 10 вариантов Куда можно отправиться путешествовать одному: 10 направлений 10 направлений для романтического путешествия 8 лучших направлений для спортивного путешествия

Запись «9 вдохновляющих Instagram-аккаунтов о путешествиях» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.