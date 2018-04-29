Штаб Навального в Казани опубликовал расследование о мебели для Энгеля Фаттахова 

Сторонники Алексея Навального в Казани опубликовали расследование, в котором изучили бюджетные траты на оснащение мебелью кабинета главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. Судя по сайту госзакупок, данные которого приводят активисты штаб, на мебель для районного исполкома планируется потратить 1 670 510 рублей. За эти деньги чиновники рассчитывают обставить кабинет руководителя, комнату отдыха, кабинет для совещаний и приёмную. Один только стол для руководителя обойдется в 175 тысяч рублей. Авторы публикации считают, что подобные траты нерациональными и в качестве альтернативы нашли стол с теми же размерами, но в 10 раз дешевле. В комнате для совещаний стол стоит и вовсе 205 900 рублей. Ему активисты тоже предложили замену — стол за 41 тысячу рублей. Подобные альтернативные варианты сторонники оппозиционного политика подыскали и для других позиций закупки. Энгель Фаттахов возглавлял Актанышский район с 1998 по 2012 годы, после чего был назначен министром образования РТ. После языкового кризиса чиновник ушел в отставку и отправился снова руководить районом. Примечательно, что бюджет всего района, являющегося родиной первого президента РТ Минтимера Шаймиева, на этот год составляет около 700 миллионов рублей.