Ещё
Том Каулитц и Хайди Клум показали чувства на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Ещё

Том Каулитц и Хайди Клум показали чувства на Красной площади 

Журнал ОК! 52 минуты назад
Недавно немецкая группа Tokio Hotel приехала в Россию, а 27 апреля провела масштабный концерт в Москве. А один из участников коллектива Том Каулитц приехал и вовсе не один, а со своей девушкой — супермоделью Хайди Клум.
Видимо, в отношениях влюбленных царит идиллия: они не стесняются демонстрировать свои чувства публике. Хайди и Том выложили очень нежное селфи, сделанной на Красной площади.
У Ильича гости) Приветствую!
A post shared by H͟͟O͟͟L͟͟L͟͟Y͟͟W͟͟E͟͟E͟͟D͟͟ (@gossipofff) on  Apr 29, 2018 at 1:34am PDT  СМИ узнали подробности романа Хайди Клум и Тома Каулитца.
Первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent.
Ранее Хайди встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, который ей частенько изменял. Кроме того, Клум воспитывает четырех детей от певца Сила: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.
Журнал ОК!: последние новости
Эти 10 фото и видео знаменитостей из спортзала вдохновят вас на тренировку Принц Уильям задремал во время церковной службы и стал мемом 7 раз, когда звёзды пытались приударить за коллегами, но что-то шло не так
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски102
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег127
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях90
Ученые: мужчины не понимают намеков на секс3
Старшая дочь не простила Табакова даже после смерти139
Видео
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
00:47
Алексей Воробьев рассказал об изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение