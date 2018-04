Том Каулитц и Хайди Клум показали чувства на Красной площади

Недавно немецкая группа Tokio Hotel приехала в Россию, а 27 апреля провела масштабный концерт в Москве. А один из участников коллектива Том Каулитц приехал и вовсе не один, а со своей девушкой — супермоделью Хайди Клум

Видимо, в отношениях влюбленных царит идиллия: они не стесняются демонстрировать свои чувства публике. Хайди и Том выложили очень нежное селфи, сделанной на Красной площади.

У Ильича гости) Приветствую!

СМИ узнали подробности романа Хайди Клум и Тома Каулитца.

Первые слухи о романе знаменитостей появились, когда их заметили вместе на вечеринке в ювелирном бутике в Восточном Голливуде. Позже они демонстрировали свои чувства во время съемок шоу America’s Got Talent.

Ранее Хайди встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, который ей частенько изменял. Кроме того, Клум воспитывает четырех детей от певца Сила: 13-летнюю Хелену, 12-летнего Генри, 11-летнего Йохана и 8-летнюю Лу.