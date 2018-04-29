Новое поколение: 7 самых скандальных детей западных звезд

Даже когда у тебя есть абсолютно все, ты все равно хочешь больше. А если ты — ребенок знаменитости, к тебе еще и внимание прессы приковано. Отсюда последствия: попытки сбежать из родительского дома, употребление наркотиков и даже смена пола. Рассказываем о самых скандальных детях западных селебрити.

Рокко Ричи (17)

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Сын Мадонны (59) и режиссера Гая Ричи (49) в свое время отказался жить с мамой в США и переехал в Лондон к отцу, где его в 2016-м арестовали за употребление наркотиков. На Рокко донесли соседи. Британская полиция ворвалась в дом Гая Ричи и задержала его сына за хранение марихуаны. Правда, через пару дней парня отпустили под залог.

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Та же самая история приключилась со старшей дочерью Барака Обамы (56) Малией два года назад — девушка веселилась с друзьями на музыкальном фестивале «Лолапалуза» в Чикаго, где отдыхавшие сняли ее на видео, пока она курила косячок. Это вызвало недовольство у большинства американцев (что уж говорить о странах, где к легким наркотикам относятся осуждающе), но, во-первых, в штате Иллинойс, где проходил фестиваль, курение марихуаны разрешено, а во-вторых, Обама еще во времена первой президентской кампании признавался, что в юности баловался травкой.

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Сын Тома Хэнкса (61) Честер — настоящее яблоко раздора в когда-то идеальной семье актера. Несколько лет назад Честер начал употреблять тяжелые наркотики, запойно пить, регулярно драться в клубах и устраивать погромы в отелях. Потом он просто пропал на два месяца, и СМИ даже писали, что Честера якобы похитили, но все оказалось куда проще — он был в рехабе. Правда, «чистым» он был меньше года — всего через пару месяцев Честер вернулся к прежнему образу жизни, из-за чего Том и его жена Рита Уилсон (61) начали ссориться. Том был за радикальные методы воспитания сына, а Рита его все время жалела. Хэнксу это надоело, и он от жены съехал. Правда, до развода дело так и не дошло, но какие сейчас у него отношения с Ритой — неизвестно.

Уэстон Кейдж (27)

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Сына Николаса Кейджа (54), лидер группы Eyes of Storm Уэстон, несколько раз арестовывали по обвинению в домашнем насилии. Сначала он подрался с бывшей женой Никки Уильямс (29), но тогда Уэстона освободили под залог в 50 тысяч долларов, а всего через месяц его госпитализировали с многочисленными порезами по всему телу, которые парень нанес себе сам. Также известно, что Уэстон употреблял наркотики и ударил своего менеджера в одном из голливудских ресторанов.

Бруклин Бекхэм (19)

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Сына Дэвида (42) и Вики (44) Бекхэм с наркотиками, к счастью, не ловили, но последние пару недель весь мир ополчился против него из-за Хлои Морец (21), которой он изменил с моделью Лекси Вуд (20). Ничто не предвещало беды — они с Хлоей постили в Instagram трогательные селфи друг с другом, как вдруг в Сети появились фото, на которых он целуется с Лекси. Поздравляем, Бруклин, ты первый подросток, чьи измены обсуждает весь мир!

Индио Дауни (24)

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У Роберта Дауни-младшего (53) в молодости были огромные проблемы с наркотиками, алкоголем и законом — с ним из-за этого когда-то даже рассталась Сара Джессика Паркер (53). Видимо, гены сделали свое дело — четыре года назад сына Роберта Индио задержала полиция, когда нашла в его машине запрещенные вещества. Парня отпустили под залог, но он прошел реабилитационный курс, после которого на открытом заседании заявил, что благодарен за те 20 месяцев, которые провел в рехабе, и будет помогать людям с похожими проблемами.

Шайло Джоли-Питт (11)

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Старшая биологическая дочь Анджелины Джоли (42) и Брэда Питта (54) с четырех лет требует называть ее Джоном, одевается как мальчик и, по слухам, даже мечтает о смене пола. Приближенные к семье инсайдеры рассказывают, что Джоли даже водила Шайло на консультацию к психологу и пластическому хирургу, которые заявили, что в подростковом возрасте все может измениться, стоит лишь чуть больше общаться с девочками.

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