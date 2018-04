Кэти Перри и Орландо Блум устроили романтичные выходные в Риме

На этой неделе американская певица Кэти Перри и ее бойфренд Орландо Блум приехали в Италию, чтобы посетить благотворительную конференцию Unite to Cure в Ватикане. Знаменитостям даже удалось пожать руку Папе римскому Франциску

Закончив деловую встречу, артисты не стали спешить в аэропорт, а решили насладиться времяпрепровождением в одной из самых романтичных стран Европы.

28 апреля Кэти и Орландо сходили в Колизей. Влюбленные активно делились своими фотографиями и видео в Instagram.

Кэти Перри

Кэти Перри и Орландо Блум

Орландо Блум

Отметим, что во время прогулки артисты выглядели так, будто только что вышли с красной дорожки. Блум даже под жарким солнцем не расстался с костюмом, заменив привычные туфли на удобные кроссовки. А Перри надела льняное белое платье, широкополую шляпу и золотистые туфли. Она дополнила образ массивными золотыми сережками, темными очками-кошечками в контрастной оправе и сумкой-корзинкой.

love how he holds her hand walking into the #colosseum during their trip in #rome? #orlandobloom #katyperry #ltaly

A post shared by OrlandoBloomCN (@orlandobloomcn) on Apr 29, 2018 at 12:13am PDT К слову, Кэти и Орландо чем-то напоминали молодоженов. И это неудивительно, ведь совсем недавно певица намекнула на то, помолвлена.