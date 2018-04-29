Полиция напомнила приморцам о том, как обезопасить себя от карманных воров

А также от квартирных воров.

Полиция просит жителей и гостей Приморья быть внимательными в период майских праздников, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

Обезопасить себя от действий карманных воров и свести к минимуму риски можно, придерживаясь некоторых правил:

— не кладите телефоны и кошельки в наружные карманы одежды и сумок, а также в сумки или пакеты поверх покупок;

— в кошельке нежелательно носить банковские карты, а тем более — писать на них код доступа. Большие суммы не следует класть в портмоне или кошелек — оставьте на мелкие расходы. Остальное положите во внутренний карман одежды либо спрячьте в специальные отделы сумки;

— будьте особенно внимательны в общественном транспорте. При посадке и высадке держите сумку впереди себя, а во время пути — ближе к телу или возьмите в руки, а не вешайте на плечо;

— деньги на проезд желательно откладывать отдельно.

В целях предупреждения краж из транспортных средств никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверями и ключом в замке зажигания, избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещенных местах, не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

Тем, кто на майских праздниках планирует уехать из дома, следует позаботиться о сохранности своего жилища. Не забудьте запереть входные и балконные двери, окна, форточки. Попросите соседей присмотреть за вашей квартирой.

Необходимо быть предельно осторожными и внимательными в местах массового пребывания: на продуктовых и вещевых рынках, открытых концертных площадках, в торговых центрах, на вокзалах.

При наличии информации, представляющей интерес для правоохранительных органов, ее можно конфиденциально передать по «телефонам доверия». Если вы заметите подозрительный предмет, человека, или автотранспорт, длительное время находящийся около мест массового пребывания граждан, особо важных объектов и объектов жизнеобеспечения, немедленно проинформируйте об этом сотрудников полиции: обратитесь к ближайшему наряду, в дежурную часть любого отдела внутренних дел или по телефону 02 (102 с мобильного).