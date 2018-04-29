У этой девушки такой длинный язык, что она способна лизнуть не только локоть…

18-летнюю Адриану Льюис природа наградила необычным подарком — очень-очень длинным языком! Девушка даже претендует на мировой рекорд. Длина языка Адрианы составляет 10,16 см.

Благодаря своей особенности девушка в 13 лет даже попала на страницы журнала, в котором печатали самые удивительные вещи со всего мира. Сейчас она мечтает, чтобы ее имя появилось в Книге рекордов Гиннеса.

Вы когда-нибудь пытались лизнуть свой локоть? Если да, то наверняка у вас ничего не получилось. Но Адриана справится с этой задачей в 2 счета!

А помогая себе рукой, она даже может коснуться кончиком языка своего нижнего века!

Иметь слишком длинный язык — далеко не самое приятное в жизни, поскольку в школе Адриане пришлось терпеть издевательства одноклассников. Сейчас девушка снимает видео, в которых демонстрирует свою особенность, и выкладывает их на YouTube. К сожалению, реакция некоторых пользователей бывает слишком бурной, и, как несложно догадаться, под видео часто появляются неприятные для парня Адрианы комментарии.

На сегодняшний день официальным рекордсменом по длине языка является Ник Стоберл.

Но Адриана намерена доказать, что ее язык все-таки длиннее.