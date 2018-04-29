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Как выглядела Настя Ивлеева до того, как стала популярной ведущей?
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Как выглядела Настя Ивлеева до того, как стала популярной ведущей? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сегодня Анастасия Ивлеева (27) — одна из самых популярных Instagram-блогеров страны. Все началась с того, что она начала снимать короткие смешные видеоролики на типично женские темы — как обижаются девушки, как уговорить парня купить подарок, как девушки красятся.
Когда парень внезапно едет домой голодный, а под рукой ничего нет😄 А ты ведь женщина изобретательная💁🏼 Тогда на помощь приходят легкие и вкусные закуски TUC, которые, кстати, классно подойдут к новогодней вечернике🙌🏽🎉 Пиши по буквам: У Ж И Н И Постарайся чтоб никто не перебил♥️ С наступающим, любимые🎉 Отмечайте парней/девчонок, ставьте ♥️ с любимым @yan_gordienko #TUCSnacks #TUCNewYear #настяивлеева #_agentgirl_ #отношения #вайн
A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on  Dec 25, 2017 at 4:09am PST  Сейчас у нее уже почти 7 млн подписчиков, она ведущая travel-шоу «Орел и Решка», пишет автобиографию «От деревни Разметелево до 6,5 миллионов подписчиков» и недавно стала гостьей «Вечернего Урганта».
На Comedy Club Настя как-то призналась, что 5 лет назад, когда она работала хостес в ночном клубе в Санкт-Петербурге, и подумать не могла, что жизнь так изменится. Да и выглядеть Ивлеева стала по-другому! Смотри, какой Настя была до популярности.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadela-nastya-ivleeva-do-togo-kak-stala-populyarnoj-vedushhej/
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