Умелица Адиля. Как школьница из Казани изобрела костюмы для аниматоров

Казанская школьница стала лучшей на Всероссийской олимпиаде по технологии. О том, как ей это удалось и почему ей нужны уроки труда, Адиля Назырова рассказала «АиФ-Казань»

«Сумасшедшая шерсть»

Олимпиада по технологии в Санкт-Петербурге проходила в несколько этапов, она включала и теоретические, и практические знания и умения. «Пришлось изучать вузовскую программу по предмету. А презентация авторского проекта была третьим этапом, — рассказывает Адиля Назырова, ученица лицея №145 в Авиастроительном районе. — Я сшила одежду для четырех аниматоров — родителей и двоих детей. Несколько предметов были с секретом».

Развернув жилет папы, можно было получить поле для настольного футбола с игроками. На оборотной стороне юбки мамы скрывалась игра-бродилка размером с целый стол, а в топе дочери — игра с правилами дорожного движения.

Аксессуары, с виду обычные, тоже оказывались полны сюрпризов-развлечений. Сумка мамы, раскрываясь, превращалась в городские улочки для изучения ПДД, папин рюкзак — в развивающую книжку для малышей, в мешке мальчика можно было найти удочки из ткани и тканевых же рыбок.

Покорила жюри и зрителей сумка дочери, оформленная в национальном стиле. Сумка трансформировалась в скатерть-самобранку с эчпочмаками, чак-чаком, талкыш калеве и другими татарскими блюдами. Они были сваляны из фетра.

Как рассказывает Адиля, все это она изготовила самостоятельно и на свои средства. Шила днями и ночами в течение трёх месяцев, даже не ходила в школу, благо это разрешается «олимпиадникам». К тестам по теории тоже готовилась сама — по учебникам и информации из Интернета.

Кстати, в прошлом году Адиля заняла на олимпиаде второе место. Она сама выткала из шерсти ткань и сшила из нее 12 предметов женской одежды. Рукодельница применяла технологию «крейзи вул» («сумасшедшая шерсть»). Метод, набирающий популярность за рубежом, позволяет делать ажурные вещи без спиц и крючка.

«Проживём без умения шить»

«Уроки технологии интересны не всем школьникам, — делится наблюдениями Адиля. — Многие считают, например, что традиционное конструирование и пошив одежды им не пригодится в жизни. Намного интереснее было бы изучать робототехнику, 3D-моделирование, распечатывать вещи на 3D-принтере, но для этого школам нужны совсем другие материальные возможности».

Сама Адиля свою дорогу уже выбрала. После окончания 11 класса она собирается учиться в профильном университете в Санкт-Петербурге на конструктора-модельера: эта победа дала ей возможность поступить в вуз на льготных условиях.