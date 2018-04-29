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Без вести пропавшего 29-летнего Михаила Полоника нашли мертвым
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Без вести пропавшего 29-летнего Михаила Полоника нашли мертвым 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Два с половиной месяца родные и близкие искали Михаила Полоника. Волонтеры и полицейские искали 29-летнего жителя Белебея, но все было безуспешно. А сегодня, 29 апреля, стало известно, что пропавший 16 февраля Михаил найден мертвым.
— Мишу нашли местные жители в овраге неподалеку от деревни Кандры. Мы думаем, что его убили, — рассказали родственники Михаила.
Известно, что в день исчезновения девушка общалась с Мишей.
— Я написала ему: привет, как дела. Он ответил, что хорошо и позже напишет. С тех пор на связь не выходил, — рассказала девушка пропавшего Михаила Полоника.
Мужчину в последний раз видели 16 февраля в Белебее, когда он садился в машину к незнакомому человеку. Как рассказала его девушка Жанна, в последний раз его видел друг, когда Михаил помогал ему в гараже. Около 20:00 друзья закончили работать, и друг Миши предложил его подбросить до дома, но мужчина отказался, пояснив, что куда-то торопится. Он сел в подъехавшую машину и пропал.
— Он всегда предупреждал о своих отлучках если не меня, то хотя бы свою маму. Она плохо видит, и Миша живет с ней, помогает, — пояснила Жанна.
Мужчину объявили в розыск в тот же день.
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