6 советов по уходу за клубникой и 5 популярных сортов

Мало кто, имея огород на даче, не захочет полакомиться домашней клубникой. Тем более что существующее разнообразие сортов позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Однако несмотря на различные вкусовые качества и разное время плодоношения отдельных сортов, есть нюансы в уходе, необходимые для любых из них.

Почва для клубники

Так, почва для клубники должна быть довольно влажная, но не слишком мокрая. Верхний слой должен быть рыхлым и воздухопроницаемым. Растение часто страдает от вредителей и паразитов, поэтому землю рекомендуется обработать медным купоросом и, если клубника живёт у вас не первый год, весной необходимо снять несколько сантиметров почвы — так вы избавитесь от вредителей, которые могли зимовать в подстилке.

Стоит помнить, что клубника предпочитает нейтральную почву, поэтому перед посадкой её нужно подщелочить или подкислить.

Высаживание

Высаживать клубнику, как и многие растения, стоит весной или ранней осенью, когда уже нет заморозков. Для хорошего урожая и отменного вкуса ягод клубнике требуется довольно много питательных веществ, а потому располагать кустики лучше не ближе 40 сантиметров друг от друга. После посадки нужно сразу же полить растение и подкормить органическим удобрением. Позже, когда уже появятся ягоды, присыпать землю вокруг куста опилками — это предотвратит гниение плодов.

Режим полива

Полив производят раз в неделю, утром, причём, что немаловажно, тёплой водой. Лучше всего поливать у подножия куста, но до цветения допустимо и дождевание. Очень важно: если почва долгое время будет переувлажнена, ягоды получатся водянистые и безвкусные, поэтому во время сильных дождей клубнику лучше закрывать полиэтиленовой плёнкой.

Подкормка

Один из важнейших шагов на пути к сочным и сладким ягодам — грамотная подкормка. Подкармливать клубнику нужно довольно часто. Первый раз, как мы уже упоминали, при посадке, затем при появлении молодых листочков внести аммонийные удобрения. В конце апреля — начале мая нужно добавить комплексное минеральное удобрение.

Перед цветением уместно будет подкормить нитрофоской с сульфатом калия, а после сбора урожая до середины августа подкармливать раз в две недели нитрофоской с древесной золой.

Подготовка к зиме

Перед зимовкой необходимо обрезать все больные листья и усы клубники на расстоянии 10 см от земли, а в местах с особо суровым климатом растение лучше прикрыть опилками или торфом.

Болезни и вредители

Клубника подвержена таким болезням, как пятнистость листьев, увядание куста, серая гниль, мучнистая роса. Чтобы свести к минимуму риск возникновения заболеваний, нужно вовремя убирать созревшие ягоды, следить за тем, чтобы не было сорняков, и принимать меры по борьбе с конкретными болезнями. Например, при поражении мучнистой росой растение опрыскивают медным купоросом и фунгицидом «Топаз», а против серой гнили наиболее эффективна профилактика в виде своевременного удаления отмерших частей растения, созревших ягод. Весной растение, поражённое серой гнилью, можно обработать 3% бордоской жидкостью.

Среди вредителей клубники — земляничный клещ, земляничная нематода, долгоносики, слизни, улитки, муравьи и прочие любители полакомиться ягодами. Эффективно бороться с нематодами помогает только профилактика, тогда как при засилье долгоносиков клубнику можно обработать 50% раствором карбофоса, разведённого из расчёта 2,5 г/литр. Опасный земляничный клещ поддаётся уничтожению с помощью серы коллоидной, а муравьёв и улиток можно отпугнуть при помощи метальдегида.

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Сорта клубники

Клубника популярна как никакая другая ягода, что обуславливает появление огромного количества сортов этого растения. Наибольшей популярностью пользуются специально выведенные сорта, обладающие множеством преимуществ — устойчивостью к болезням, высоким урожаем, богатым вкусом ягод и другими. Среди таких сортов можно назвать «гигантеллу», «альбион», маршал», «Елизавету II», «хоней».

«Гигантелла»

Ягоды этого сорта клубники сполна оправдывают своё название. Несмотря на внушительный размер ягод, а во многом и благодаря ему, растение плодоносит недолго. Сорт требует частого полива и подкормки — ещё бы, ведь такие огромные и вкусные ягоды вбирают в себя всё лучшее, что может дать правильный уход. Плоды начинают созревать в мае, и к июню могут достигать 10 сантиметров. В первый год лучше не вносить азотных удобрений, а ограничиться калийными, которые способствуют развитию корневой системы.

«Альбион»

Этот сорт клубники долго запрягает, но быстро едет — плодоносить «альбион» начинает только на второй год, зато способен давать обильный урожай несколько раз за сезон. Он устойчив к серой гнили, обладает удивительным ароматом и для многих является эталоном клубники.

Не забывайте, что этот сорт очень любит органические удобрения, а потому важно вносить в почву перегной. Что касается остальных условий выращивания, то и здесь «альбион» довольно прихотлив — он не переносит жару и требует в меру влажной почвы.

«Маршал»

Ягоды этого сорта крупные и сладкие, а главное — само растение морозоустойчиво. Высаживать «маршала» лучше попозже — в середине лета. Этот сорт несложен в выращивании, и в целом достаточно соблюдать общие правила для клубники, с той лишь разницей, что «маршал» не переносит плотные, невзрыхлённые почвы.

«Елизавета II»

Основное преимущество этого сорта — раннее созревание (уже к концу мая!) и многократный урожай. К тому же плотная структура ягод хорошо подходит для транспортировки, а сами ягоды выглядят весьма привлекательно. При таком обильном плодоношении растение довольно быстро истощает почву, поэтому необходима регулярная подкормка калийными и азотными удобрениями.

«Хоней»

Довольно универсальный и устойчивый сорт, дающий красивые и вкусные ягоды в большом количестве. Среди его недостатков можно выделить необходимость строго следить за влажностью почвы, не допуская пересыхания или переувлажнения, а также слабость корневой системы.

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