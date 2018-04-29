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Новое исследование ломает стереотипы о геймерах
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Новое исследование ломает стереотипы о геймерах 

GameGuru 1 час назад
Долгое время за игровым сообществом тащился образ эдакого неудачника, чье тело имеет собственное гравитационное поле и который имеет ярко выраженные проблемы с социализацией. Но — слава науке, — этот миф был развеян.
Стараниями Alienware и Dell Gaming было проведено исследование, охватившее 11 стран. Выяснилось, что подавляющее большинство нынешних любителей цифровых развлечений не живут с родителями и не закрываются в туалете с коробкой салфеток и утекшими в сеть фотографиями Дженнифер Лоуренс, а имеют детей, собственные апартаменты и временами занимают неплохие должности. Геймеры также стали более открытыми к представителям нетрадиционных сексуальных ориентаций, других национальностей, религиозных и политических взглядов.
Мы также, оказывается, можем похвастаться стратегическим мышлением, умением руководить и быть частью команды, улучшенной координацией и многими другими качествами, выработанными за долгие годы воплей матом в микрофон.
Женский форум
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