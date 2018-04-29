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«Моя яркая звездочка»: Алсу трогательно поздравила с десятилетием младшую дочь
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«Моя яркая звездочка»: Алсу трогательно поздравила с десятилетием младшую дочь 

Passion.ru 58 минут назад
Фото: Passion.ru
Сегодня исполняется десять лет младшей дочери известной певицы Алсу. Артистка крайне редко публикует в Instagram семейные снимки, однако сегодня показала именинницу и посвятила ей трогательный пост: «Сегодня моей доченьке Микелле исполняется 10 лет!🎉😍 Чувства переполняют, сердце трепещет, а душа радуется! Нет таких слов, которыми возможно описать любовь, которую я чувствую к своим детям. Они наполнили мою жизнь смыслом и счастьем🙏🏻 Микеллочка, моя яркая звездочка, моя хохотушка-веселушка, моя талантливая девочка, умница, красавица, моя гордость! Будь здоровенькой и счастливой, моя ❤».
Подписчики певицы присоединились к поздравлениям: «Папина копия) Я поздравляю с таким замечательным днем, когда ваша дочка появилась на свет. Здоровья и счастья💐», «Здоровья и долголетия Микелле!», «С Днём Рождения красавицу дочку!Счастья!Здоровья и Успехов во всех начинаниях!», «Алсу! ❤️ Сложно поверить, эти наши крошки только вчера были в животиках! А сегодня это практически девушки! С Днём Рождения, Микеллочку! Здоровья, Успехов, новых свершений и побед!) и чтобы самые родные и близкие были рядом», «С Днем Рождения, в первую очередь мамуля и папуля!)) она чудесна, утонченна, музыкальна и женственна! Уверена, что эта гордость с каждым годом всё больше вас питает и воспитывает)) с юбилейчиком», «С Днём Рождения, Микеллу!👸🎂🎊Пусть растёт счастливой, здоровенькой, радует маму и папу новыми своими достижениями!».
Напомним, Алсу замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей — 11-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и полуторагодовалого Рафаэля.
Фото: instagram
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