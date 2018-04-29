10 мотивирующих книжных новинок о спорте и ЗОЖ

Книжные новинки, которые помогут вам найти свою мотивацию и улучшить качество жизни.

В нашем дайджесте мы собрали откровенные автобиографические истории выдающихся спортсменов, книги о тренировках и подготовке к соревнованиям, а также кулинарные новинки с несложными рецептами вкусной и полезной пищи.

Автобиографии спортсменов

Неудержимая: моя жизнь Автор: Мария Шарапова Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказывает, как из четырёхлетней девочки с ракеткой в руках она стала сильной и по-настоящему неудержимой теннисисткой. Жизненная философия Шараповой, постоянное движение вперёд, взросление, семья, падения и взлёты, путь в мечте — обо всём этом откровенно пишет выдающаяся спортсменка.

Движение вверх: секунды славы Автор: Сергей Белов Повествование о легендарном баскетбольном финале СССР — США на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, основанное на воспоминаниях великого баскетболиста Сергея Белова. Здесь можно погрузиться в психологию и философию одного из творцов победы, а также найти рассказы о дружбе и предательстве, о встречах и расставаниях — словом, о жизни.

Бегущий без сна. Откровения ультрамарафонца Автор: Дин Карназес В этой автобиографической книге выдающийся ультрамарафонец Дин Карназес не только делится своими историями из детства и рассуждениями о жизненных ценностях, но и, конечно, описывает различные этапы гонок, изменивших его сознание. Бывало, приходилось бежать по несколько суток без перерыва! Более того, атлет даёт практические советы, рассказывает о питании и своих тренировках.

Отдать всего себя. Моя автобиография Автор: Дидье Дрогба Знаменитый футболист Дидье Дрогба в своей автобиографии честен и прямолинеен. Он пишет и о своём детстве в бедных кварталах Кот-д’Ивуара, и о начале карьеры, и о дружбе на поле и за его пределами, и о славе, и о моментах, когда всё шло не так, как хотелось бы. Футболист открывает нам свои переживания, откровенно пишет о горьких слезах и о счастье.

«Футбол дал мне очень много, но сейчас я понимаю, что он определил для меня высшее предназначение. Это дало мне возможность помогать другим благодаря тому уровню, которого я достиг», пишет Дрогба.

Практические рекомендации

Полное погружение: как плавать лучше, быстрее и легче Авторы: Терри Лафлин, Джон Делвз От чего зависит выносливость? Как можно улучшить свою технику плавания? Считается, что методика Терри Лафлина, автора этой книги, позволяет уверенно чувствовать себя в воде и даже плавать на протяжении целых часов, не выдыхаясь. По мнению автора, в основе успеха лежит правильная техника, научиться которой можно с помощью представленных в книге упражнений.

Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса Автор: Брет Контрерас За обложкой с длинным и непростым названием скрывается пособие с 156 упражнениями на самые разные группы мышц, включая мышцы рук, плечевого пояса, груди, спины, живота, бёдер, ягодиц, голеней. При этом для эффективности в качестве дополнительной нагрузки используется вес собственного тела. Книга снабжена множеством анатомических изображений, наглядно показывающих, какие мышцы задействованы в том или ином упражнении.

Йога. Антистресс Авторы: Роберт Бутера, Эрин Байрон, Стаффан Элгелид Вопрос о внутренней гармонии становится всё более актуальным, особенно когда мы испытываем ежедневные психологические нагрузки. Йога, как известно, помогает расслабиться, восстановить внутренний баланс. В этой книге вы найдёте советы от экспертов йоги, специальные дыхательные упражнения и асаны, нацеленные на улучшение сна и общего самочувствия.

Библия триатлета. Исчерпывающее руководство Автор: Джо Фрил Автор книги постарался включить в это издание всё, что поможет триатлету подготовиться к таким соревнованиям, как спринт-триатлон, олимпийская дистанция и, конечно, Ironman. Вся необходимая информация изложена на страницах этой книги: принципы и методы тренировок, питание, наращивание выносливости, растяжка и восстановление, профилактика травм, а также подбор правильного снаряжения.

Здоровая еда How to green Автор: Александра Новикова Если еда не только вкусная, но и полезная, — это успех. В кулинарной книге Александры Новиковой можно найти множество рецептов на любой вкус и на все случаи жизни. Оказывается, можно не ограничивать себя в сладком. Если десерт приготовлен правильно, то и фигура не пострадает. Приятный бонус — перед каждым рецептом указано, сколько времени займёт приготовление блюда.

Скандинавская кухня Автор: Бронте Аурель В книге собраны простые рецепты, пропитанные колоритом скандинавских стран. Автор книги родилась в Дании, поэтому секреты вкусной и здоровой пищи знакомы ей с детства. В книге показано, как знакомые ингредиенты могут образовывать несложные, но необычные по вкусовым качествам сочетания. На страницах можно найти блюда для завтрака, обеда, ужина, а также праздничные рецепты.