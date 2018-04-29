Легенды Пятницкой улицы: храм-«призрак», дом-«хамелеон», Спартак и белокаменные львы

Историю города хранят не только экспонаты в краеведческих музеях, но и старинные здания, мимо которых мы нередко проходим каждый день. Пришло время остановиться и внимательно осмотреться по сторонам. В одном из этих домов наверняка когда-то жил… Все самое интересное — детали, судьбы и тайны, — как правило, скрывается за парадными фасадами. В эпицентр событий, которые разворачивались несколько столетий назад, можно попасть вместе с экскурсиями в рамках Дней культурного наследия. Корреспонденты «ВМ» не стали упускать шанс и прогулялись по Пятницкой улице в компании руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова

Маршрут, признался глава ведомства, выбран не случайно. Пятницкая, по его мнению, — одна из самых колоритных и по-настоящему московских улиц. Вдоль дороги выстроились особняки разных эпох и архитектурных стилей. Классицизм сменяет ампир, из-за которого выглядывает модерн. Строгая и смелая, скромная и яркая — Пятницкая улица отражает характер Москвы. Такой же деловой, решительный и шумный. И в то же время тихий, безмятежный и спокойный — как майский жук, пригревшийся на солнце.

— Когда-то Пятницкая улица называлась Ленивкой, — рассказывает Алексей Емельянов, пока мы идем от станции метро «Новокузнецкая» к пешеходному переходу. — Но не потому, что здесь лентяи жили, а потому что здесь был так называемый ленивый торг: люди продавали свои товары прямо с телег.

Торговые ряды среди домов никто не строил, зато на протяжении 300 лет на улице стоял храм Параскевы Пятницы — покровительницы торговли.

— Церковь разрушили в 30-х годах прошлого века, когда приняли генеральный план реконструкции Москвы, — уточняет Емельянов. — По нему нужно было соединить Яузский и Гоголевский бульвары, а для этого потребовалось проложить трассу, которая, к сожалению, как раз и проходила через храм.

Кстати, это была вторая разрушенная в Москве церковь Параскевы Пятницы. За несколько лет до этого храм в честь святой снесли на Охотном Ряду. Сейчас там стоит здание Госдумы . А на Пятницкой улице — на площади, где когда-то была церковь, — во время Великой Отечественной войны построили вестибюль станции метро «Новокузнецкая». Ее открыли в ноябре 1943 года.

— Будете в метро, обязательно обратите внимание на уникальные мозаики, которые украшают станцию, — советует глава Мосгорнаследия. — Они сделаны по эскизам Александра Дейнеки известным мозаичистом Владимиром Фроловым . Он работал, несмотря на голод и холод, в своей мастерской в блокадном Ленинграде. Панно с сюжетами о героизме людей, которые трудились в тылу, вывозили в Москву через Ладожское озеро — по дороге жизни.

Сегодня о том, что на месте метро еще в прошлом веке была церковь, напоминает граффити, оставленное неизвестным уличным художником на торце одного из домов. И икона с изображением Параскевы Пятницы. Правда, чтобы увидеть ее, нужно нырнуть во двор старинной усадьбы, что стоит напротив станции.

— Слева — ампирный особняк, построенный после пожара 1812 года по проекту знаменитого московского классика Осипа Бове , — говорит Алексей Емельянов, когда мы проходим через ворота городской усадьбы. — Справа — дом известнейших купцов Варгиных, разбогатевших на торговле сукном.

Гуляя по двору, задержитесь у трехэтажного флигеля, перестроенного во второй половине XIX века под доходное жилье. Говорят, именно здесь, на втором этаже, Лев Николаевич Толстой , вернувшись из Севастополя, снимал меблированные комнаты вместе со старшим братом и сестрой. Сейчас перед домом, который занят офисами, растут березы. На тонких веточках еще не окрепли листочки. Хотя музей писателя расположен в нескольких метрах отсюда — в крохотной усадебной пристройке, — на самом деле, несложно приставить, как в одной из квартир флигеля Толстой, сидя у окна, работал над повестью «Казаки».

"Страшные" сокровища

По пешеходной дорожке под небольшой двойной аркой — каких немного осталось в Москве — выходим обратно на Пятницкую. Напротив — владение Марфы Дмитриевны Булочкиной. Купчихи, торговавшей мукой. В основе здания — палаты XVII века. Но особой гордостью хозяйки были подвалы с хорошей гидроизоляцией. Уже после революции 1918 года дом поделили на две части. Правую половину усадьбы занимали чекисты, затем подразделение НКВД и позже — отделение милиции. Служители правопорядка съехали отсюда всего несколько лет назад, поэтому впереди здание на Пятницкой, 15 ждет реставрация.

— Думаю, если не в следующем году, то в 2020-2021-м усадьба Булочкиной станет одним из тех объектов, которые мы откроем для показа в рамках Дней культурного наследия, — поделился планами Алексей Емельянов, и, прежде чем мы опять свернули в подворотню, указал на соседнее здание, построенное в начале XX века в стиле модерн с элементами готики.

Этот дом меховщик-миллионщик Илья Гальперин заказал известному архитектору Федору Шехтелю . Для отделки здания мастер использовал модную по тем временам глазурованную керамическую плитку темно-зеленого цвета. Сегодня дом, на цокольном этаже которого когда-то был меховой салон, называют «изумрудом Шехтеля», но современники ругали архитектора за постройку и сравнивали ее с «уродливым ящиком».

Священное место

— Обратите внимание на закругленные углы зданий, — снова ведет закоулками Емельянов. — Так задумано специально, чтобы телегам было проще вписаться в повороты.

Идешь по узким улочкам, и как-то в голове не укладывается, что по таким вот коридорчикам разъезжали повозки, запряженные лошадьми. Из глубин подсознания всплывают образы из кино. Под цокот копыт, отраженный эхом от стен, выходим на Черниговский переулок.

— «Я узнал, что у меня есть огромная семья: и тропинка, и лесок, в поле — каждый колосок», — говорил главный герой фильма «Брат-2», находясь здесь, в этой гимназии Касицына, — останавливается перед шикарной городской усадьбой XVII — XVIII веков наш проводник. Красное здание украшают нарядные белые наличники в необарочном стиле.

Чуть дальше по переулку стоит доходный дом купца Нейштадта, который занимался пошивом одежды. Относительно высокое персиковое здание построено по проекту архитектора Капитолия Дулина. Над окнами третьего этажа фасад украшен барельефными панно с музыкальными сюжетами. Дело в том, что родственником купца был профессиональный музыкант. Ученик самого Петра Чайковского нередко устраивал творческие вечера в доме у дядюшки.

Черниговский переулок также знаменит своими церквями. Одна из них — в честь князя Михаила Всеволодовича и его боярина Федора — по преданию, построена на том самом месте, где Иван Грозный встретил привезенные из Чернигова в Москву мощи святых, убитых за веру в 1246 году по приказу Батыя. Рядом стоит церковь Иоанна Предтечи, что под Бором. Ее возвели на месте Ивановского монастыря, который позже перенесли в Китай-город. Колокольня храма — одна из самых узнаваемых деталей на открыточных видах столицы.

— Вот, посмотрите, — предлагает взглянуть на Пятницкую улицу со стороны Чугунного моста Алексей Емельянов.

Слева уже больше 150 лет стоит особняк Петра Смирнова , производителя и «Поставщика Высочайшего двора» знаменитой водки. Справа, над жилыми домами конца XVIII — середины XIX веков, возвышается шпиль знакомой колокольни. Здесь же расположен один из старейших кинозалов Москвы: в угловом здании, выходящем на Кадашевскую набережную, купчиха Белоярцева открыла первый в городе электротеатр. А вот от величественного моста, по которому в свое время даже трамвай ходил, остались только чугунные перила и тумбы. Но и они — задумайтесь — свидетели XIX века.

Игра цвета

Среди других архитектурных жемчужин Пятницкой улицы — роскошный храм священномученика Климента. Немного питерский, построенный в барочном стиле, он неизменно привлекает к себе внимание прохожих. Как и лиловый особняк Коробковой, вокруг которого ходят слухи, что он якобы меняет свой цвет.

— До реставрации это здание было бледно-голубым, — рассказывает, как дом стал «хамелеоном» Алексей Емельянов. — И в принципе никто не собирался его перекрашивать. Но, уже приступив к работам, специалисты обнаружили узенькое прямоугольное окошко, которое было заложено, и решили его открыть. Так они наткнулись на 12 более поздних слоев краски. Под ними все это время и скрывался подлинный цвет особняка — тот, что мы видим сегодня.

В палитре Пятницкой улицы есть и ярко-вишневый деревянный жилой дом первой половины XIX века. Он стоит в глубине одного из дворов и выходит фасадом на Голиковский переулок. За порядком в доме следит рыжий кот по кличке Спартак. После сытного обеда он любит полежать на подоконнике и понаблюдать за проходящими мимо туристами.

Львы-хранители

Кстати, животные на Пятницкой улице — отдельная тема. Будете гулять, обязательно найдите дом с восемью медведями и двумя совами. А если загляните во двор городской усадьбы Великолеповых, то встретите белокаменных львов.

— Когда-то они украшали ворота дома Анны Монс в Кирочном переулке, — раскрывает судьбу двух «царей» Алексей Емельянов. — Но в советское время там разместился секретный военный завод — и скульптуры демонтировали. Отвезли на склад в районе ВДНХ и должны были закопать. Однако директору завода стало жалко львов, и он позвонил в Главное управление охраны памятников истории и культуры Москвы.

С тех пор белокаменные львы вот уже больше 20 лет охраняют вход в Мосгорнаследие. А сотрудники ведомства заботятся о них, бережно накрывая защитным куполом на время непогоды.

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