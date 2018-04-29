УрФО: слово на букву «м», хитрая псевдомодель и Тура-студентка

С наступившими долгожданными майскими праздниками, друзья! Май вот-вот вступит в свои права, воздух становится теплее и теплее с каждым днем. В перерыве между дачными заботами и приготовлением шашлыков найдите время для очередного Блоговизора, оцените работу уральских блогеров.

Блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга в эти дни продолжил развивать тему, над которой он упорно трудится уже не первый год. Он открыл новые подробности, связанные с Карельской компанией САНА+: «Продам старушку, недорого. В Карелии торгуют людьми? Забегался сегодня и про главное забыл. Это реальный скрин. Одной из семей, которой пришлось расстаться с отданной под залог квартирой, стали и Гордеевы. Очередная аффилированная компания из „группы „САНА“ забрала себе квартиру с прописанной в ней пенсионеркой — по закону женщину было невозможно выписать. После этого вы удивляетесь, как в Карелии вышвыривают на улицу многодетные семьи? Да бросьте, они квартирами с людьми открыто торгуют. Все можно, когда у тебя есть два элемента: 1) Прикрытие и круговая порука в регионе; 2) Крыша в Москве. Такие дела.

Екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) не так давно поделился новостей, о которой полезно будет знать всем представителям СМИ: “ Роскомнадзор де-факто расширил список слов, недопустимых для употребления в СМИ. Это следует из протокола об административном нарушении, который ведомство составило в отношении редакции свердловского интернет-издания Znak.com. Как следует из текста протокола, к четырем группам слов, начинающимся на буквы „е“, „б“, „х“ и „п“, добавилось еще одно — вульгарное обозначение женского полового органа, начинающееся на букву „м“. В протоколе Роскомнадзор ссылается на мнение доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки РФ Иосифа Стернина, который считает, что к нецензурной лексике „следует однозначно отнести пять слов“, включая и слово на букву „м“. Напомню, закон о мате в СМИ был принят в 2013 году. Тогда же появились и правила, составленные Роскомнадзором. Первоначально в список нецензурных слов, составленный ведомством, входили четыре группы слов: „Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы“. Теперь Роскомнадзор в документе объявил о пятом „запретном“ слове. Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением „16+“, а также на радио и телевидении — после 21:00. Как считают в Роскомнадзоре, замена некоторых букв нецензурного термина многоточием не избавляет от ответственности. Однако допустима такая, например, формулировка: „Слово на букву „б““. Кроме того, согласно мнению специалистов Института русского языка РАН , „не относятся к нецензурным словам и выражениям неприличные и грубо-просторечные слова (как, например, слово „жопа“) и содержащие их выражения“.

Землячка Ильи Будкевича с ником astori_18 недавно рассказала об очередном законе, выдвинутом в поддержку прав животных: „Дачники ответят за тех, кого приручили. В мае может появиться закон, запрещающий им бросать четвероногих друзей. Привез собаку на дачу — будь добр, забери ее осенью домой. Отныне это не просьба, а требование. И нарушение данного требования в Подмосковье, вероятно, будет грозить немалым штрафом. Новую норму с подачи зоозащитников подмосковные власти намерены прописать в законе о ведении гражданами садоводства и огородничества или выделить отдельной статьей КоАП. Можно сказать, дачный сезон-2018 пройдет под эгидой защиты животных. Сейчас Союз дачников вместе с инициативной группой решают, как лучше реализовать эту идею. Есть предложение регистрировать всех собак, которые живут на дачах. Кто будет этим заниматься и какое наказание ждет нарушителей, специалисты подробно обсудят в мае. Если вы содержите Жучку на даче полгода, потом вам девать ее некуда, передайте в питомник, платите за нее официально плату, — призвал садоводов и огородников на недавно состоявшейся пресс-конференции председатель регионального Союза дачников Никита Чаплин . Правила, прописанные в хартии подмосковных дачников, сейчас перекочевали в федеральный закон“.

Жительница Салехарда rahil_rahlenko на днях рассуждала о семантике имени новорожденного члена королевского семейства: „Ай, да Кембриджи! Этого мгновения, кажется, мы ждали десятилетия! И когда родились Джордж и Шарлотта, ещё не так это было очевидно, ещё казалось, имена детям в этой семье даются просто классические. Хотя даже Шарлотта уже удивила нас, правда? И только с рождением нового принца Кембриджского стало понятно — перед нами европейские монархи, перед нами древний род! Малыша назвали сильнейшим древне-германским воинственным именем! То, о чём упомянул накануне герцог Кембриджский . Луи Артур Чарльз Кембриджский — так назвали маленького принца. Ещё даже когда мама-герцогиня держала его на руках, он походил на крошечного воина древних народов Европы. Ему поразительно идёт это имя! Он именно Луи — древний Хлодвиг, что в переводе звучит, как „славный воин“. Многие думали, что мальчика первым именем назовут Артур. Но я понимала, что такого не случится. А как вы думаете? При старшем брате-кронпринце и носить имя легендарного короля? Это было бы очень неосмотрительно со стороны родителей, заложить такой конфликт между братьями: один — будущий реальный король, а второго бы с детства толпа (читай: восторженные СМИ) превозносила бы, как „маленький король Артур“. Мы все знаем Катерину Кембриджскую, как очень железную и волевую мать. Она, я думаю, абсолютно точно не приветствовала это популистское имя. Поэтому Артур — второе имя нашего юного Хлодвига Наконец, третье имя — тоже из древней Европы — Чарльз. Имя доброго дедушки, и да, это имя будущего короля Великобритании, я думаю, многие из нас застанут его правление (Боже, храни Королеву). Таким образом, Кембриджи прямо и царственно указали, что они рожают Детей Короны — детей родовитых, титулованных, имеющих древнюю историю рода“.

Одну поучительную новость о важности бережного отношения к здоровью рассказал kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга: „Не помню, кто-то уже писал, что в Екатеринбурге школьницы маршировали строем с голыми ногами по снегу. Это была подготовка к патриотическому конкурсу „Сыны и дочери Отечества“, проводимому автономной некоммерческой организацией „Р. О. С. Т. О. К. “. Одним из этапов конкурса был смотр строя и песни, проводимый на улице. В продолжение этой темы выяснилось, что после такого „эксперимента“ над детьми, некоторые школьницы слегли с температурой. Одна из участниц конкурса рассказала порталу 66.ru , что решение выступать на улице было принято самими организаторами. Другие группы также были возмущены этим поступком, однако им ответили: „Идите (отсюда), мы вас не держим“. В итоге несколько участниц команды, которые уже были простужены, после марша по снегу окончательно заболели. Нет, ну это же надо было додуматься разрешить детям в тапках по снегу маршировать?!“

Другой поучительной историей поделился voxpop_66: „С марта 2015 года по ноябрь 2016 года жительница Североуральска (есть у нас такой городок на севере области) Анастасия Тютрюмова решила оригинальным способом пополнить свой бюджет. Найдя сайт знакомств, дама создала страницу под псевдонимом Екатерина. На своей страничке Анастасия выложила фотографии стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами (это были фото зарубежной модели) и выдавала себя за нее. В реальности хитрющая мадам на фото справа… На уловку клюнул наивный, но довольно обеспеченный поляк! С февраля 2015 года шла оживленная переписка с „красоткой“. Общение шло по телефону или в соцсетях. Анастасия придумывала напасти, которые якобы сыпались на нее, такие как автомобильная авария, болезнь и смерть мамы, незаконное задержание ее и родственников полицейскими. Для решения возникших проблем она просила у иностранца деньги в долг. Наивный поляк перевел Анастасии-Екатерине более 8 миллионов рублей! Получателями денежных переводов были как сама Тютрюмова, так и ее знакомые и родственники. Суд приговорил псевдомодель Анастасию Тютрюмову к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей. Помимо этого, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 6,8 миллиона рублей, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры . Дорогие поляки да и не поляки тоже! Берегите свои деньги! Не ведитесь так! Сайты знакомств — не место для знакомств“.

Этот же автор на днях похвастался подаренной ему раритетной вещью, которая сегодня считается большой редкостью: „Коллеги из Х5 Retail Group по итогам прошедшей „Корзины доброты“ подарили авоську. Это вторая авоська, или „сетка“, как мы ее называли, в моем доме. Если помните, именно с ней мы в свое время ходили за картошкой, газовыми баллонами и продуктами питания! Именно она была средством переноски всего малогабарита, потому как целлофановые пакеты тогда были предметом роскоши, носились исключительно для форса, и лежали в центре круга у девочек на дискотеках! Именно авоськи вывешивались зимой за окно, выполняя функции недоступных еще для всех холодильников! Решил еще раз сходить с ней в магазин! Как и год назад рассчитывался на кассе и шел обратно домой под загадочные и добродушные взгляды бабушек и тетушек бальзаковского возраста, и слегка округленные глаза молодежи и подростков! Одна дамочка даже набралась смелости на светофоре и спросила — не продам ли я ее? Нет! Не продам! Авоськи с годами все ценнее и ценнее! Кто старое помянет, говорите? Авоська сегодня — это верх крутоты!“

Жительница Тюмени под ником ira_tmn на днях обратила внимание на пробуждение реки Туры: „Пробуждение реки — это маленькое ежегодное чудо! Добираясь до работы через мост, я пристально следила за этим действом. Будто вчера Тура сварливой бабой, куталась под толстющим ледяным одеялом. С первыми весенними лучами она, бессонной студенткой, будто подвигала побудку в телефоне — мол, ещё минут 5-10 вздремну и встану. Наконец, взбрыкнула, точно непослушное дитя, резко и упрямо стала сбрасывать, спинывать, скомкивать одеяло. Проснулась! Лёд хрустально потрескивает, толкаются льдины, спешат…“

Приятного вам чтения — и долгих лет жизни!