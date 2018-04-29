Знаменитые интроверты, которым замкнутость не помешала добиться успеха

Некоторые люди не стремятся к общению и не страдают от этого, они избегают шумных компаний и предпочитают оставаться в одиночестве, занимаясь любимыми делами. Однако такая замкнутость не мешает им добиваться успехов в карьере и становиться известными.

С самого детства он отличался застенчивостью и спокойным характером, а свою замкнутость решил направить в нужное русло, и впоследствии этот труд над собой принес ему большой успех. Он отмечал, что интроверты тоже могут получать удовольствие от своего стиля жизни, к примеру, им несложно уединиться на несколько дней, чтобы найти ответ на возникшую проблему или усвоить какую-то новую для себя тему. Стивен Спилберг

Голливудский режиссер с детства отличался спокойным характером, но его интровертизм усилился в юношеском возрасте, когда он столкнулся с антисемитизмом. Сейчас Спилберг признается, что ему все еще трудно говорить с незнакомыми людьми, он стесняется званых ужинов и не читает отзывы на собственные работы. Джоан Роулинг

Известная писательница гордится тем, что является интровертом и отмечает, что только благодаря этому нашла свое призвание. Для Роулинг сосредоточенность на внутреннем мире стала полезной в ее писательской деятельности. Однако она отмечает, что ей все равно очень тяжело давать интервью, хотя за последнее время она больше раскрепостилась. Авраам Линкольн

Несмотря на высокий пост, который занимал деятель, историки считают его интровертом, поскольку он был весьма замкнутым и меланхоличным. Однако он мог сконцентрироваться на своей работе и соответствовать статусу, поэтому умел произносить динамичные речи на публике. Исаак Ньютон

Отца современной физики тоже приписывают к рядам интровертов, поскольку он имел статус одиночки во время учебы в Кембриджском университете. Также причины его спокойного нрава кроются в сложных отношениях с матерью, а еще Ньютон имел очень мало друзей и доходил до крайностей, если его критиковали или предавали. Никола Тесла

Тесла был весьма замкнутым в себе и эксперты предполагают, что это произошло потому, что при жизни Тесла не признавался обществом как гениальный изобретатель. Благодаря изобретению переменного тока он смог получить работу в США и сотрудничал с Томасом Эдисоном , однако недолго, а также есть доказательства воровства идей его современниками. Альберт Эйнштейн

Сам ученый признавал, что он одиночка, который не может работать в команде или даже в паре с другим человеком. Большое количество времени он посвятил исследованиям и считал нормальным проводить дни напролет за работой, изолировавшись от общества. Интровертизм помогал Ньютону идти против системы и не обращать внимания на мнение других людей.]]>