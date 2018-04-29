7 книжных новинок для маленьких исследователей 

Интернет-магазин «Читай-город» рассказывает про семь новых книг, которые познакомят ребенка с удивительным миром научных открытий, помогут расширить представления об окружающем мире и ответят на самые каверзные вопросы любознательных почемучек. Кстати, на все книги из этого списка действует специальная скидка для читателей «Летидора» — подробнее об этом читайте в конце статьи. «Есть патент? История дерзких изобретений» Изобретения Леонардо да Винчи на протяжении нескольких столетий восхищают и поражают воображение. Смелые, новаторские, гениальные — к сожалению, не все они нашли воплощение в реальности. В книге «Есть патент? История дерзких изобретений» собраны самые интересные изобретения за историю человечества — гениальные, но зачастую неосуществимые. Но, возможно, именно благодаря им наш современный мир таков, какой он есть, ведь смелость — двигатель прогресса. «Акулы» Красочная книга в доступной форме повествует о жизни акул: какие бывают виды акул, как их распознать и что их отличает от других рыб, какие опасны для человека, а какие совершенно безобидны. Забавные иллюстрации изображают жизнь акул в самых разных ситуациях. «Невероятная наука» Книга расскажет ребенку множество невероятных фактов из мира науки. Как физика изменила мир? Что изучают биологи? Из чего состоят живые организмы? Наглядные опыты, представленные в книге, будут интересны не только ребенку, но и всей семье. «История космоса. Моя первая книга о Вселенной» С этой книгой маленький читатель сделает первые шаги в исследовании удивительной Вселенной. Проследив путь развития жизни от Большого взрыва до нашего времени, в ярких картинках и детальных иллюстрациях авторы предлагают погрузиться в удивительный и загадочный мир космоса. «Энциклопедия научных экспериментов: свет, электричество, сила, движение, вещества» Если в вашем ребенке проснулся исследователь, ему точно понравятся эксперименты, представленные в этой книге. Она подробно рассказывает, как безопасно и увлекательно в домашних условиях сделать удивительные вещи: создать молнию, смастерить робота из зубной щетки, развести костер с помощью льда и сделать гигантские мыльные пузыри. «Как это придумали» Эта книга доступно рассказывает любознательным читателям историю изобретения предметов, которые окружают нас в повседневной жизни. Какими были первые дома? Как чеканят монеты и изготавливают запчасти для автомобиля? Откуда берется электричество? Энциклопедия даст ответы на эти и другие вопросы. «Мой лесной гербарий. Листья и плоды» Береза, липа, клен, ясень, пихта, сосна, лиственница — как не запутаться малышу в таком разнообразии деревьев? Как определить, какие растения, грибы и ягоды в лесу ядовиты, а какие безопасны? С этим познавательным альбомом-гербарием летняя прогулка по лесу превратится в увлекательное путешествие. Внимание! По промокоду letidor в интернет-магазине «Читай-город» действует скидка 10% на книги из данной подборки.