Бейонсе и Jay-Z сходили на свидание (видео)

Недавно певица Бейонсе устроила грандиозный концерт во время фестиваля Coachella-2018, где она была хедлайнером. Артистка заранее готовилась к выступлению: репетировала днём и ночью и ограничила себя в питании. А теперь Бейонсе может дышать полной грудью и посвятить время себе. В субботу певица вместе с супругом рэпером Jay-Z сходила на баскетбол.

На корте сражались популярные американские команды — New Orleans Pelicans и Golden State Warriors. Похоже, звездная пара болела за последних. Официальный аккаунт Golden State Warriors поделился в Twitter видеозаписью, на котором запечатлены знаменитости. Публикацию подписали как: «очень особенные гости с нами сегодня».

Very special guests on #WarriorsGround tonight? pic.twitter.com/fRYm6QUhk5

— Golden State Warriors (@warriors) April 29, 2018

Golden State Warriors в итоге выиграли матч. И Бейонсе явно осталась довольной.

BACK-TO-BACK SLAMS from Andre & KD? Dubs up 21 with 3:10 left in the half. pic.twitter.com/9JDwcXXBVc

— Golden State Warriors (@warriors) April 29, 2018

Напомним, ранее сообщалось о казусе Бейонсе во время выступления: артистка не удержалась на ногах и упала на сцене.