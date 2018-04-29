Татьяна Васильева купит внукам квартиры, чтобы помириться с бывшей невесткой

Об этом звезда отечественного кинематографа заявила в эфире программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В студию к Борису Корчевникову часто приходят люди с непростой судьбой, которые, несмотря на личные драмы и множество препятствий на жизненном пути, все же нашли в себе силы добиться воплощения своей мечты и реализоваться в профессии. Так, на днях гостьей программы телеканала «Россия 1» стала удивительная женщина, 71-летняя актриса театра и кино Татьяна Васильева . В разговоре с телеведущим Народная артистка откровенно призналась, что уже больше трех лет не видела внуков. Вся страна с напряжением следила за конфликтом в семье актрисы, который разгорелся вокруг нее и первой супруги ее сына. Несмотря на то что Татьяна Григорьевна неоднократно делала попытки к примирению, отношения с Анастасией Бегуновой никак не удается наладить. Женщина попросту отказывается идти на контакт. В итоге бабушка не может полноценно общаться со своими внуками.

Напомним, что конфликт разгорелся на фоне жилищного вопроса — Бегунова претендовала на московскую квартиру Васильевой, но осталась ни с чем. Кроме того, женщина в обиде на Татьяну Григорьевну за то, что та не помогала внукам финансово. Теперь же оба мальчика не общаются со своей звездной бабушкой из-за запрета матери, чтобы как-то изменить ситуацию, Васильева сообщила, что готова купить внукам квартиры. «Мы должны сделать для детей хоть что-то. Сейчас я покупаю им по квартире. И в связи с этим у нас налаживаются отношения. Если удастся купить, то у меня огромная беда свалится с плеч, тяжелая очень», — поделилась артистка с Борисом Корчевниковым.

«Какая-то странная у нее невестка… Обижаться надо на бывшего мужа, а не на свекровь» «Великолепная актриса! Но „сумасшедшая“ материнская любовь и всеобъемлющая опека делают своё дело» «Мне даже жалко Васильеву… Но думаю, что не все так просто, как кажется» «Спасибо за откровенность. Без жеманства, всё как есть. За это — уважаю. Сильная умная женщина» «Невестка в конец обнаглела, все ей все должны… Злости не хватает! Татьяна Васильва яркий пример сильной женщины, которая одна тянет всю семью», — писали возмущенные интернет-пользователи. Напомним, что Анастасия Бегунова видит весь конфликт в несколько ином свете. Женщина приняла участие в нескольких ток-шоу, чтобы попытаться донести поклонникам Васильевой свою позицию и рассказать, что именно стало причиной ее развода. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!