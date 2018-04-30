Считаешь себя душкой? Самые скандальные знаки Зодиака 

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны без особой необходимости в полемику не вступают, они начинают спорить только в том случае, если убеждены, что кто-то своими заблуждениями может навредить себе, им самим, общему делу. Правда, зачастую они просто давят на оппонентов авторитетом, даже не обосновывая свои высказывания, а раз за разом повторяя одну и ту же фразу, как будто многократное дублирование их светлой мысли способно и без дополнительных доказательств убедить окружающих в их правоте. Телец (21 апреля — 20 мая) Тельцы, как правило, не любят пустых споров, а вот пари обожают, причем часто заключают их на деньги или на какие-то услуги. А так как представители этого знака существа очень рациональные, то выиграть у них практически невозможно, ведь они крайне редко делают ставку на то, в чем не уверены. Им нравится использовать свои знания, утилитарные навыки и опыт, для того чтобы получать от краткосрочных или даже от растянутых на несколько лет пари не только удовольствие, но и какие-то дополнительные блага. Близнецы (21 мая — 21 июня) Близнецы те еще спорщики. Они получают от процесса настоящее удовольствие, а потому хватаются за любой повод, чтобы подискутировать с окружающими. Спор их стихия, а врожденное красноречие помогает им выиграть даже в самых безнадежных случаях. Представители этого знака просто забалтывают оппонентов, сыплют на них всевозможные факты и ссылаются на аналогичные истории (часто придуманные на ходу), не дают контраргументировать и тараторят до тех пор, пока не вырывают победу. Рак (22 июня — 22 июля) Раки споров избегают. Им проще сделать вид, что они согласны с оппонентом, и остаться при своем мнении, чем полемизировать и чего-то доказывать. Представители этого знака терпеть не могут неудобных ситуаций, к тому же они деликатны по натуре, а потому часто просто стесняются заявить, что кто-то глуп, неправ, некомпетентен. Впрочем, с очень близкими людьми они иногда все же спорят, но только в том случае, если им нужно от чего-то их уберечь, отговорить от какой-то опасной затеи. Львы первыми споров не начинают: не царское это дело, однако не могут не реагировать на явные заблуждения. В случае очевидной неправоты оппонента они приводят сотни доказательств, тщательно аргументируют свои высказывания, лезут в энциклопедию или в Интернет, чтобы найти подтверждение своим словам. И, кстати, если вдруг компетентные источники опровергают их мнение (а такое случается — все знать просто невозможно), представители этого знака спокойно признают, что ошибались, и извиняются. Дева (23 августа — 22 сентября) Девы поспорить любят. Ну еще бы, ведь они всегда все знают лучше всех, а указывать на ошибки других считают своим первостатейным долгом. Им просто необходимо убедить окружающих, что глубина заблуждений мешает тем жить, поэтому они вступают в полемику по любому, даже весьма незначительному, поводу. Но и тогда, когда представители этого знака стопроцентно правы, их назидательный тон бесит и толкает на то, чтобы вывернуться наизнанку, но доказать им, что «Земля квадратная и вращается вокруг Луны». Весы (23 сентября — 22 октября) Весы споров не любят и стараются в них не участвовать, чтобы не портить отношения с окружающими, да и реноме свое берегут, считая, что проигрыш обязательно скажется на нем самым негативным образом, покажет их слабость или неосведомленность. К тому же они, как правило, прекрасно понимают, что в подобных ситуациях всегда один спорящий дурак, другой — подлец (первый наивно надеется на удачу, второй цинично пользуется незнанием и некомпетентностью оппонента), и не хотят играть роль ни одного из них. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Скорпионы не спорят, они просто строят беседу таким образом, что оппоненты сами рано или поздно приходят к мнению, нужному представителям этого знака. Они ловко манипулируют сознанием собеседника, запутывают, заставляют терзаться сомнениями и в результате меняют его точку зрения, причем порой на диаметрально противоположную. Им нет нужды спорить до хрипоты и аргументировать свои высказывания, они лишь грамотно направляют и получают то, на что нацелены. Стрельцы, как правило, спорить не обучены. Они либо сразу жестко навязывают свое мнение, используя влияние на оппонентов и не реагируя на их «тявканье», либо, высказав свою точку зрения, дают слово собеседнику и спокойно соглашаются с хорошо аргументированными суждениями. Представители этого знака к спорным моментам относятся так: убеди меня, если сможешь, ну а если тебе это не под силу и сказать нечего, то зачем вообще было затевать дискуссию. Козерог (22 декабря — 19 января) Козероги до споров не опускаются. Они знают, что правы, невозмутимо озвучивают свое авторитетное мнение, а суждения окружающих им априори неинтересны. Если же кто-то пытается вступить с ними в полемику, они одним взглядом останавливают поток готовой излиться на них глупости, не желая тратить драгоценное время на пререкания и на объяснение очевидных вещей. И это к лучшему, так как если представитель данного знака решает все же обосновать свою точку зрения, его оппоненты чувствуют себя «альтернативно мыслящими». Водолей (20 января — 18 февраля) Водолеи азартны и очень любят пари, причем в основном не пытаются извлечь из выигрыша никаких благ, кроме морального удовлетворения, правда, иногда заключают их на желание или на какую-то понравившуюся вещь. В обычные споры представители этого знака ввязываются тоже достаточно часто, однако делают это из благородных побуждений, для того чтобы подтолкнуть собеседника к каким-то нужным ему действиям или избавить от укоренившихся заблуждений, чем-то мешающих или откровенно вредящих. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Рыбы обожают спорить, причем истина им неважна, им главное — вставить свои «пять копеек», показать свою значимость, а потому они готовы вечно препираться по поводу и без. Представители этого знака упираются в свое мнение как в единственно верное, не обосновывая его и не приводя никаких достойных аргументов. Им почему-то кажется, что они знают все на свете. От меланхоличных и почти всегда сдержанных Рыб мало кто ожидает такой ярой непримиримости в споре, поэтому люди обычно тушуются и сдаются. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Надежда Попова Фото: Shutterstock/VOSTOCK