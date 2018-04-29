А был ли пальчик: принца Уильяма запечатлели показывающим средний палец толпе поклонников 

В сети широко разошлась фотография, сделанная английским фотографом Питером Николсом 23 апреля 2018 года, где изображен принц Уильям, вроде как показывающий неприличный жест — средний палец
Причем увидеть это могли многочисленные поклонники, собравшиеся возле госпиталя, откуда он должен был забирать из больницы Святой Марии своего ребенка и супругу — герцогиню Кембриджскую.
Можно было бы отреагировать, что это ужас и неуважение к людям. Однако на другой фотографии, сделанной чуть с другого ракурса другим английским фотографом — Анной Маккей — отчетливо видно, что принц не делает ничего предосудительного.
Оказалось, что в тот момент принц отвечал на вопрос журналистов, как он себя чувствует.
— Теперь нам нужно в три раза больше беспокоиться— ведь детей у нас теперь трое!
Как пишет Джозеф Лофтус в издании Unilad, сенсации не состоялось. За комментом «В»М обратилась с директору Института профессиональной и любительской фотографии и международного проекта «Руссперсфото» Василию Прудникову.
— Сегодня на вооружении у фотографов самые современные камеры, которые могут делать несколько десятков снимков в минуту. И довольно легко поймать человека на незавершенном движении — выхватить определенную фазу. Что мы и наблюдаем здесь — используя мощный телевик и короткую выдержку на одной фотографии, видно лишь один палец, а на снятой с другого ракурса — все три. Так что тут уже дело редактора — что ставить, а что нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали имя для сына
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали публике новорожденного сына