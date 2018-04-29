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«Никакого футбола»: волгоградский художник-самоучка рисует радугу на серых столбах
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«Никакого футбола»: волгоградский художник-самоучка рисует радугу на серых столбах 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Столбы в центре Волгограда начали разукрашивать во все цвета радуги ради чемпионата мира по футболу.
— Владельца нашего торгового центра на 7-й Гвардейской обязали облагородить территорию, — рассказывает художник-самоучка Мария Лазорева. — Я разработала дизайн для столбов — выбрала спортивно-яркие цвета, но исключила все футбольные детали. Чемпионат мира пройдет, а нарисованные мячи будут смотреться неуместно.
Всего за несколько часов на серых столбах появилась палитра теплых оттенков и яркие этноузоры — каждой опоре Мария Лазорева подобрала разный «наряд».
— Я использую стойкие краски, которые не стекут после первого же дождя, — не отрываясь от работы, продолжает волгоградка. — Крашу столбы до высоты 4 метра. К сожалению, поверхность неидеальна — из-за мелких сколов приходится проходить кисточкой по несколько раз. Уже завтра все пять столбов на 7-й Гвардейской заживут новой яркой жизнью. Надеюсь, что такие же энтузиасты, как я, подхватят мою идею и вооружатся кисточками.
В ноябре прошлого года волгоградские антимонопольщики вступились за ларечников, которых обязали благоустроить прилегающую территорию. В ФАС приводили красноречивый пример, когда на владельца крошечного павильона «повесили» 500 квадратных метров земли. В конце февраля волгоградские депутаты прислушались к мнению надзорного органа и решили не обременять предпринимателей.
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