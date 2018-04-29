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Какой сюрприз сделала Кайли Дженнер Трэвису Скотту на день рождения?
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Какой сюрприз сделала Кайли Дженнер Трэвису Скотту на день рождения? 

Peopletalk 49 минут назад
Фото: Peopletalk
Кайли Дженнер (20) знает, как устроить крутую вечеринку! В честь дня рождения своего парня Трэвиса Скотта (25) она арендовала весь парк аттракционов Six Flags. Дело в том, что Трэвис там никогда не был, и Кайли решила воплотить его мечту. Идеальная девушка!
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Клан Кардашьян-Дженнер и их друзья развлекались на атракционах. А потом Кайли вручила своему возлюбленному торт — американские горки, на которых были маленькие копии Кайли, Трэвиса и их дочери Сторми Вебстер. Кайли выложила фото торта в Instagram и подписала, что несколько раз убедилась, не забыл ли кондитер ремень безопасности для Сторми (напомним, малышка родилась 1 февраля этого года).
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Кстати, для проведения праздника парк был переименован в Astroworld, это явно намек на название нового альбома Трэвиса.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-syurpriz-sdelala-kajli-dzhenner-trevisu-skottu-na-den-rozhdeniya/
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