Какой сюрприз сделала Кайли Дженнер Трэвису Скотту на день рождения?

Кайли Дженнер (20) знает, как устроить крутую вечеринку! В честь дня рождения своего парня Трэвиса Скотта (25) она арендовала весь парк аттракционов Six Flags. Дело в том, что Трэвис там никогда не был, и Кайли решила воплотить его мечту. Идеальная девушка!

все слайды

Клан Кардашьян-Дженнер и их друзья развлекались на атракционах. А потом Кайли вручила своему возлюбленному торт — американские горки, на которых были маленькие копии Кайли, Трэвиса и их дочери Сторми Вебстер. Кайли выложила фото торта в Instagram и подписала, что несколько раз убедилась, не забыл ли кондитер ремень безопасности для Сторми (напомним, малышка родилась 1 февраля этого года).

все слайды

Кстати, для проведения праздника парк был переименован в Astroworld, это явно намек на название нового альбома Трэвиса.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kakoj-syurpriz-sdelala-kajli-dzhenner-trevisu-skottu-na-den-rozhdeniya/