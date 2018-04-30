Ещё
Ого! Кайли Дженнер помолвлена?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ого! Кайли Дженнер помолвлена? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Поклонники заподозрили, что Кайли Дженнер (20) и Трэвис Скотт (25) помолвлены. Все дело в том, что на пальце у младшей Дженнер заметили бриллиантовое кольцо. И это случилось в день рождения Трэвиса Скотта (в честь которого, Кайли арендовала весь парк аттракционов Six Flags).
Подозрения фанатов усилились, когда Кайли выложила в Instagram фото своей руки с колечком на пальце. Правда, пока ни Дженнер, ни Скотт не прокомментировали изменения в отношениях.
все слайды
Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в апреле 2017-го, сразу после того, как модель рассталась с рэпером Tyga (27). А 1 февраля Кайли и Трэвис впервые стали родителями — у пары родилась малышка Сторми.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ogo-kajli-dzhenner-pomolvlena/
Peopletalk: последние новости
Новое поколение: 7 самых скандальных детей западных звезд Щедрое пожертвование в благотворительный фонд Шарлиз Терон! Кто его сделал? Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео!
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски163
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег149
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях101
Длина пальцев у мужчины имеет значение, и вот почему24
7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение