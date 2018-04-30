Ого! Кайли Дженнер помолвлена?

Поклонники заподозрили, что Кайли Дженнер (20) и Трэвис Скотт (25) помолвлены. Все дело в том, что на пальце у младшей Дженнер заметили бриллиантовое кольцо. И это случилось в день рождения Трэвиса Скотта (в честь которого, Кайли арендовала весь парк аттракционов Six Flags).

Подозрения фанатов усилились, когда Кайли выложила в Instagram фото своей руки с колечком на пальце. Правда, пока ни Дженнер, ни Скотт не прокомментировали изменения в отношениях.

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Напомним, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в апреле 2017-го, сразу после того, как модель рассталась с рэпером Tyga (27). А 1 февраля Кайли и Трэвис впервые стали родителями — у пары родилась малышка Сторми.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ogo-kajli-dzhenner-pomolvlena/