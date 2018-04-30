«Порцию Глюк’оZы я получил»

Бурное обсуждение у подписчиков «Инстаграма» Натальи Чистяковой-Ионовой вызвал ее новый снимок. Певица Глюк’оZа поделилась с поклонниками фотографией с крутым автомобилем. Но не на него обратили внимание фанаты, а на грудь артистки, которая просвечивается сквозь белую водолазку. На Наташе либо вообще нет белья, либо оно очень тонкое.

Мнения фолловеров разделились. Кто-то осудил певицу: «Провокационно», «Что за пошлятина? Такая раньше скромная была, а теперь, как и все», «Бюстгальтер не помешал бы, а без него 'фу-фу». Другие же пришли в восторг от ее фигуры, отметив, что, несмотря на материнство, грудь у нее осталась высокой. «Не знаю, как называется та торчащая штучка, но она точно придаёт изюминку», «Не девушка — огонь», «Порцию Глюк’оZы я получил», — комментируют подписчики.