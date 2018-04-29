Старейшая жительница Земли скончалась в Японии

Старейшая жительница Земли Наби Таджима умерла в Японии. Она скончалась в больнице, куда ее доставили в январе, сообщает сетевое издание m24.ru

Женщина ушла из жизни в возрасте 117 лет.

Наби Таджима родилась 4 августа 1900 года. Ее признали самым старым человеком планеты в прошлом году после того, как скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун. Ей тоже было 117 лет.

К концу жизни у Наби Таджима было девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.

Теперь старейшим жителем считается японка Тийо Мияко. Через 10 дней она отметит свой 117-й день рождения.

В апреле титул самого старого мужчины на Земле получил 112-летний японец Масазо Нонаке, проживающий на острове Хоккайдо. У него семеро братьев и одна сестра, пятеро детей и восемнадцать внуков и правнуков.

Нонаке много путешествует по стране, читает книги, любит пирожные и другие сладости.