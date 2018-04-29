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Старейшая жительница Земли скончалась в Японии
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Старейшая жительница Земли скончалась в Японии 

Газета.Ru 1 час назад
Старейшая жительница Земли Наби Таджима умерла в Японии. Она скончалась в больнице, куда ее доставили в январе, сообщает сетевое издание m24.ru.
Женщина ушла из жизни в возрасте 117 лет.
Наби Таджима родилась 4 августа 1900 года. Ее признали самым старым человеком планеты в прошлом году после того, как скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун. Ей тоже было 117 лет.
К концу жизни у Наби Таджима было девять детей, 28 внуков, 56 правнуков и 35 праправнуков.
Теперь старейшим жителем считается японка Тийо Мияко. Через 10 дней она отметит свой 117-й день рождения.
В апреле титул самого старого мужчины на Земле получил 112-летний японец Масазо Нонаке, проживающий на острове Хоккайдо. У него семеро братьев и одна сестра, пятеро детей и восемнадцать внуков и правнуков.
Нонаке много путешествует по стране, читает книги, любит пирожные и другие сладости.
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