Иван Охлобыстин: Вера Павловна — это Чернышевский

Иван Охлобыстин рассказал, как относистя к новым сериям «Простоквашино», передает ФАН.

"Я посмотрел новую «раскадровку», а моя-то история производственная, она проще, чем юридическая, и мне понравилось, как они подошли к делу. Могу с абсолютной уверенностью сказать, что Вера Павловна (новый персонаж, младшая сестра Дяди Федора) — это Чернышевский.

Она — девочка очень беспокойная, и постоянно живет в этом вот состоянии: «Что делать?». Правда, некоторую опаску вызвало то, что у нее появляется друг Там-Там. Но посмотрел — белка как белка, вроде ничего. Шарик с интернетом? Сейчас, посмотрите, все дети с интернетом", — сказал он.