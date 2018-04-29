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Иван Охлобыстин: Вера Павловна — это Чернышевский
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Иван Охлобыстин: Вера Павловна — это Чернышевский 

Газета.Ru 1 час назад
Иван Охлобыстин рассказал, как относистя к новым сериям «Простоквашино», передает ФАН.
"Я посмотрел новую «раскадровку», а моя-то история производственная, она проще, чем юридическая, и мне понравилось, как они подошли к делу. Могу с абсолютной уверенностью сказать, что Вера Павловна (новый персонаж, младшая сестра Дяди Федора) — это Чернышевский.
Она — девочка очень беспокойная, и постоянно живет в этом вот состоянии: «Что делать?». Правда, некоторую опаску вызвало то, что у нее появляется друг Там-Там. Но посмотрел — белка как белка, вроде ничего. Шарик с интернетом? Сейчас, посмотрите, все дети с интернетом", — сказал он.
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