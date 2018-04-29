Что общего между «швалью» и лошадью

Революция во многом изменила лексикон русского народа. Это касается в том числе обидных слов и ругательств. Какими же словами обижали друг друга наши предки?

Мата не было?

Сегодня, чтобы «припечатать» человека, достаточно виртуозно владеть нецензурной лексикой. Многие думают, что на Руси матом ругались испокон веков. Но на самом деле это не так. Хотя мат существует много столетий, по-настоящему он вошел в обиход только при большевиках. До революции в России матерились редко, так как православная церковь активно боролась со сквернословием, называя его «песьим языком» и «языком бесов», а большинство русских были все-таки верующими.

Существует версия о том, что матерщина в Древней Руси играла защитную роль во взаимоотношениях с нечистой силой, поэтому всуе ее не принято было употреблять. Для этого существовали другие слова, не менее обидные для людей, чем посыл «по матушке».

Например, довольно сильными ругательствами считались наименования некоторых животных: «скотина», «червь», «собака», «козлище». Если один человек оскорблял другого такими словами, он приравнивал последнего к существу, низшему по развитию, по крайней мере в моральном или психическом плане. В ходу были также названия потусторонних сущностей: «ведьма», «черт», «бес», «леший». Но ими старались не злоупотреблять, чтобы не навлечь на себя беду.

Какие обидные и ругательные слова были в ходу накануне революции?

«Дурак»

Сейчас так принято называть глупого, недалекого человека, по крайней мере — того, кто совершает неумные поступки. Но в дореволюционные времена слово имело другое значение — «искусанный», «ужаленный», «больной», «сумасшедший». То есть это указывало скорее на психическую ущербность человека, чем на недостаток умственных способностей.

«Остолоп». Слово означало человека, который стоит тупо, как столб, и ничего не понимает. Русские дворяне частенько обзывали остолопами своих слуг.

«Идиот». Первоначально идиотами называли в греческих Афинах людей, которые отказывались от участия в политическом процессе, предпочитая вести частную жизнь. Сложно сказать, почему слово превратилось в ругательство, причем, если судить по названию знаменитого романа Ф. М. Достоевского, употребляемое именно в кругах высшего общества и выражающее одну из степеней умственной отсталости.

«Пентюх»

Сейчас так называют недалекого, наивного человека, которого легко обвести вокруг пальца. В старину же так звали лентяев и дармоедов, способных только есть и спать. Буквально слово означало: «желудок», «брюхо», «пузо».

«Харя»

Харями в старину называли страшные маски. Слово также употребляли в качестве обидного наименования для людей с непривлекательной внешностью.

«Стерва»

Сейчас так называют женщин с вредным характером. А в дореволюционной России ругательство могло относиться и к мужчине. Оно означало буквально: «труп околевшего животного», «падаль», «дохлятина» и указывало, что данный человек плох и никчемен.

«Шваль». По-французски это слово означает «лошадь», а «шевалье» — «рыцарь», «всадник». В России «швалью» стали называть французов, которые во время войны 1812 года вынуждены были из-за нехватки продовольствия питаться лошадиной падалью. Впоследствии «шваль» стали употреблять в смысле «отрепье»: «он шваль последняя…»

«Подлец»

Негативную окраску слово приобрело лишь в XVIII столетии. По одной из версий, оно имеет польские корни и означает простого, незнатного человека. Однако есть и другая версия, согласно которой в основе слова лежит общеславянский корень «подл», употребляемый в значении «низкий», «исподний», «земной», «простой». «Подлыми» на Руси называли простолюдинов, обязанных платить дань царям и боярам. Но постепенно слово «подлый» обрело иное значение, оно стало обозначать «низкий», «грубый».

«Мерзавец». Так же, как и «мразь», слово это происходит от «мороза». Для нас тепло ассоциируется обычно с приязнью, а холод — наоборот. Таким образом, «мерзавец» — человек, от которого веет холодом так, что он вызывает у окружающих отвращение.

«Ублюдок»

В наши дни это слово указывает на низкие моральные качества человека. А в дореволюционные времена так называли незаконнорожденных детей. В буквальном же смысле под «ублюдком» подразумевался детеныш, родившийся от представителей двух разных видов: скажем, осла и кобылы, собаки и волка. Впрочем, указание на незаконнорожденность для многих также считалось обидным.