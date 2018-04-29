Весна пришла: в Швеции устроили праздник для коров

Сменили старые квартиры-стойла на свежие луга. В Швеции устроили настоящий праздник для коров — их впервые после зимнего стояния и «сено-диеты» выпустили на природу, передает телеканал «МИР 24». Посмотреть и разделить радость рогатых на фермы Стокгольма приехали тысячи людей. Такую скандинавскую традицию особенно любят дети. Они с замиранием сердца ждут того момента, когда унылые коровы бредут по улицам и доходят до зеленого луга. Потом, невзирая на дождь и ветер, начинается настоящее коровье веселье. Животные скачут, бодаются и даже танцуют. Вместе с ними радуются и зрители. «Это веселое развлечение в основном для детей. Они видят это прекрасное приветствие весны. Как животные счастливы, и оттого мы счастливы», — рассказал посетитель фермы Олоф Ваден.

«Мы, фермеры, раньше думали, что это большой день только для нас. Но потом поняли, что многие люди думают, что это важно и вместе с тем весело. Многие родители считают, что мы делаем это для детей. Могу возразить — взрослые от такого пробуждения весеннего настроения тоже счастливы», — поделился фермер Элин Ридстром.

На празднике хозяева фермы всегда угощают гостей молоком, сметаной, маслом и свежими булочками.

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