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Однажды учительница математики дала своим ученикам необычное задание…
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Однажды учительница математики дала своим ученикам необычное задание… 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Она попросила детей написать на листочке список класса, а затем напротив каждой фамилии указать качество, которое им в этом человеке больше всего нравится, что в нем кажется наиболее привлекательным. В конце дня она собрала листочки. На выходных учительница обработала списки и в понедельник на первом же уроке раздала ученикам по листку, на котором было написано все хорошее, что любят и ценят в нем одноклассники.
Прочитав о себе много хороших слов, ребята не могли скрыть своего удивления: «Неужели все это написали про меня? Я даже не думал, что ко мне все так хорошо относятся». Результаты никто потом на уроке не обсуждал и не сравнивал, потому что у учительницы была другая цель — заставить детей поверить в себя. И ей удалось сделать это.
Через некоторое время после окончания школы один из тех ребят был убит во Вьетнаме. Хоронили его в родном городе. Проститься с парнем пришли его родные, друзья, одноклассники, учителя. На поминках отец погибшего подошел к той самой учительнице математики и сказал:
— Вы должны кое-что увидеть, — и достал с кармана потрепанный лист бумаги. — Это нашли в вещах моего сына. Он всегда носил его с собой. Узнали?
Женщина раскрыла сложенный листок и увидела список качеств, которые когда-то парню написали его одноклассники.
— Мы очень благодарны вам, наш сын так дорожил этим! — сказала его мама.
И тут произошло нечто неожиданное: один за другим бывшие одноклассники стали доставать такие же листочки. Большинство из них тоже хранили эти списки, носили их в бумажниках. Один из присутствующих тогда сказал:
— Думаю, это сохранилось у всех. Разве такое можно выбросить?
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