90% времени в спортзале женщины тратят на селфи

Офисная работница Никки Холлис посещает местный тренажерный зал минимум три раза в неделю, чтобы поддерживать поток своих селфи в Инстаграм, а тренажерами пользуется только если остается время.

Холлис сказала: «Я трачу кучу времени, подбирая выгодный ракурс. В среднем за сеанс селфи я поднимаю телефон около 50 раз. Если рассматривать его как гирю, речь идет о минимум 50 повторениях, что является довольно интенсивной тренировкой бицепса. К сожалению, к тому времени, как мне наконец удается сделать удачный снимок, времени на тренировку остального тела уже не остается».

«Мне разочаровывает то, что, проводя так много времени в тренажерном зале, я до сих пор чувствую себя не в форме. Я бы занялась еще и бегом, но селфи выходят размытыми и некрасивыми. О селфи в бассейне даже не спрашивайте. Та ошибка дорого мне стоила».

«Спорт — это настоящая мука, ведь теперь мне приходится скрывать тот факт, что помимо одной мускулистой руки остальное тело до сих пор не накачано. Надеюсь, в конце концов, все получится».