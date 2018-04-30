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Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку!
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Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку! 

Карельские вести 1 час назад
Для счастья многого не нужно. Нужно лишь научиться радоваться мелочам, как, например, герои нашей подборки! Улыбайтесь даже там, где все остаются серьезными!
Ведь улыбаться могут все, например, собаки
И маленький скат
Или большой самолет
Помните, что возраст не имеет значения
И профессия тоже
Дарить улыбки — это счастье, доступное каждому!
Радуйтесь простым мелочам
Ведь улыбка заряжает энергией!
Дайте повод улыбнуться:)
И запечатлите улыбку на фото
Даже если случаются неприятности
И когда кажется, что выхода нет  И уже сложно что-то исправить
Находите в себе силы улыбнуться
И тогда жизнь улыбнется вам в ответ!
Помните, что все, что ни делается, все к лучшему!
Не забудьте подарить хорошее настроение своим друзьям! Поделитесь с ними этой чудесной позитивной подборкой! Источник изображений
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