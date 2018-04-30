Глядя на эти фото, вы точно не сможете сдержать улыбку! 

Для счастья многого не нужно. Нужно лишь научиться радоваться мелочам, как, например, герои нашей подборки! Улыбайтесь даже там, где все остаются серьезными!
Ведь улыбаться могут все, например, собаки
И маленький скат
Или большой самолет
Помните, что возраст не имеет значения
И профессия тоже
Дарить улыбки — это счастье, доступное каждому!
Радуйтесь простым мелочам
Ведь улыбка заряжает энергией!
Дайте повод улыбнуться:)
И запечатлите улыбку на фото
Даже если случаются неприятности
И когда кажется, что выхода нет И уже сложно что-то исправить
Находите в себе силы улыбнуться
И тогда жизнь улыбнется вам в ответ!
Помните, что все, что ни делается, все к лучшему!
Не забудьте подарить хорошее настроение своим друзьям! Поделитесь с ними этой чудесной позитивной подборкой! Источник изображений