В китайском зоопарке тигрица родила пятерню

Рождение такого количества детенышей амурского тигра является большой редкостью.

В зоопарке Харбина (Китай) амурская тигрица родила сразу пять тигрят — трех самок и двух самцов, пишет CGTN. Полосатая мамаша заботится о своих малышах и оберегает их.

Рождение такого количества детенышей является редкостью в естественной среде обитания, а в неволе тем более. Выкормить потомство непросто, в этом дикой кошке помогают сотрудники зоопарка, которые держат ее на специальной диете. Каждый день тигрица съедает 20 яиц и пьет козье молоко.

Амурский тигр является самым крупным хищником на суше, вес самцов превышает 300 килограммов. Всего в мире около 500 особей данного вида. Амурский тигр находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.