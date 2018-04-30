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В китайском зоопарке тигрица родила пятерню
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В китайском зоопарке тигрица родила пятерню 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Рождение такого количества детенышей амурского тигра является большой редкостью.
В зоопарке Харбина (Китай) амурская тигрица родила сразу пять тигрят — трех самок и двух самцов, пишет CGTN. Полосатая мамаша заботится о своих малышах и оберегает их.
Рождение такого количества детенышей является редкостью в естественной среде обитания, а в неволе тем более. Выкормить потомство непросто, в этом дикой кошке помогают сотрудники зоопарка, которые держат ее на специальной диете. Каждый день тигрица съедает 20 яиц и пьет козье молоко.
Амурский тигр является самым крупным хищником на суше, вес самцов превышает 300 килограммов. Всего в мире около 500 особей данного вида. Амурский тигр находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.
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