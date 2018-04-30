«Золотой» блеск зеленых чайных гор в поселке Шихэган

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля / Синьхуа / — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».

Синьян /пров. Хэнань/, 29 апреля /Синьхуа/ — За последние годы на территории экотуристического чайного парка «Вэньсинь» площадью около 700 га, расположенного на берегу озера Наньваньху в поселке Шихэган района Шихэ городского округа Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/, одна за другой появились «экоплантация органического чая», «стандартно-образцовая чайная плантация» и «экотуристическая плантация чайной культуры».

Здесь возникла база по производству знаменитого элитного чая «Синьян маоцзянь». В чайное дело были вовлечены более 6500 крестьянских семей, среднедушевой годовой доход в которых увеличился на 2050 юаней. Для местных жителей зеленые чайные горы заблистали «золотом».