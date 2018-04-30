Бордюры — стильная оправа для садовых «самоцветов»

Как истинный художник, садовод вкладывает душу в свои цветники, а значит, и «рама» должна быть достойна этих шедевров. Какую же выбрать — из камня, металла, дерева или плетня? Правильное решение подскажет облик вашего участка.

Плетни органично вписываются в рустикальные сады. Вы можете приобрести готовые элементы в садовом центре либо сделать их своими руками из прутьев лещины или ивы.

Вы наверняка замечали, как сильно влияет наличие рамки на восприятие той или иной картины или фотографии. Это касается и окантованных цветников — «непростое украшение» по-особенному вплетается в ландшафтный контекст сада, меняя его «лицо». Ну а посадки в стильном обрамлении выглядят уже как произведения искусства. На что же ориентироваться при выборе материала для окантовки? Для начала подумайте, будет ли обрамление временным или должно прослужить не один десяток лет. Например, плетень и деревянный заборчик (особенно из древесины мягких пород и без пропитки защитными средствами) придется время от времени восстанавливать, ведь древесные волокна быстро разлагаются. А вот камню и металлу можно смело доверить охрану границ на долгие годы. Также выбор материала во многом зависит от стиля оформления сада в целом и цветников в частности.

В саду в природном стиле окантовка из валунов смотрится как нельзя более гармонично. К слову, в швах такой каймы любят селиться симпатичные представители фауны — ящерицы, веретеницы и шмели.

Максимально долговечны и не требуют ухода прежде всего «рамки» из камня. Если плиты небольшие, их достаточно выложить в ряд на «подушку» из песка или гравия и стабилизировать цементно-песчаным раствором. А вот для установки больших высоких плит придется приложить больше усилий, ведь им понадобится фундамент (подробнее в блоке внизу). В необработанном виде такой материал великолепно смотрится в саду природного стиля, а из отшлифованных плит с четкими геометрическими формами получаются отменные бордюры для участка с классическим и современным дизайном.

Выложите по всему периметру посадки каменные блоки и насыпьте внутрь садовую землю — получится приподнятый цветник. А если вы дополните ансамбль светильниками, в темное время суток и без того красивый уголок превратится в сказочный оазис.

Для рустикальных цветников идеальным решением станет клинкер. Кстати, кирпичики не обязательно выкладывать в аккуратный ряд: их можно вкопать на границе посадки углом вверх — получится декоративный заборчик-зигзаг.

Клинкерные кирпичи, установленные в земле на ребро и скрепленные друг с другом цементно-песчаным раствором, отделяют цветник от дорожки как зубчатый бордюр.

Последний тренд при оформлении садов в абсолютно разных стилях — использование кортеновской стали. Основа этого простого, но весьма эффектного и прочного материала — сплав металлов, необычайно влагоустойчивый даже без антикоррозийного покрытия. Естественная ржавчина, которая толстым слоем покрывает профили, надежно защищает внутреннюю часть элемента от разрушения. Кстати, новая, свежеприобретенная кортеновская сталь внешне ничем не отличается от нержавеющей — у нее такой же характерный серый цвет. Ржаво-коричневой патиной сплав покрывается только со временем, от воздействия «семи ветров».

Профили из кортеновской стали все чаще используют для ограждения цветников. Они достаточно гибкие и идеально подходят для окантовки объектов самой замысловатой извилистой формы.

Секрет популярности стальных профилей прост — они гибкие и при этом выглядят стильно. Да и для установки таких конструкций не понадобится дополнительная основа. Для природных садов и участков в кантри-стиле идеально подходят плетни. Вы можете приобрести готовые элементы или изготовить ограду собственноручно из прутьев. Однако помните, что век этого природного материала весьма короток, и живые «заборчики» уже через пару лет придется ремонтировать или менять.

Мини-заборчики из плетня — оптимальный вариант для рустикального сада и обрамления грядок. Такую милую ограду легко изготовить своими руками.

Долговечная альтернатива плетеной оградке — низкий кованый бордюр из металла. Его, как и плетеное изделие, нужно всего лишь установить на границе цветника — и все!

Кованые элементы способствуют созданию романтического антуража. Они украшают посадку и вместе с тем отделяют ее от прилегающей территории. Бонус такой ограды — ее при необходимости можно переставить.

Слева: просто и со вкусом — глиняные горшки, которые без дела пылятся в сарае или подвале, можно вставить один в другой и выложить в ряд по границе цветника. Справа: нет места для хранения дров? Сложите их аккуратными стопками между дорожкой и цветниками — такая ограда-склад смотрится броско и необычно.

Слева: глиняные горшки на границе цветника. Справа: ограда-склад из дров.

глиняные горшки на границе цветника. Справа: ограда-склад из дров. Простым решением может быть покупка готовых ограждений, часто они продаются наборами из отдельных секций. Ознакомиться с разными вариантами красивых «рам» для цветников вы можете в нашем маркете, подборка Декоративные ограждения. ^collection [146,4]

Мастер-класс: простой вариант окантовки

Установить гибкие системы для обрамления — садовые профили из алюминия или стали либо бордюрные ленты из резины или пластика — сможет каждый садовод. В нашем случае мы используем металлические профили высотой 15–20 см. 1. Увлажните почву и выкопайте вдоль цветника траншею шириной в несколько сантиметров и глубиной 10-15 см (она должна равняться половине высоты профиля). Теперь тщательно удалите все выступающие за обозначенную границу посадки корни растений.

1. Увлажните почву и выкопайте вдоль цветника траншею.

2. Установите профили в траншее. Для того чтобы они стояли ровно, воткните с двух сторон колышки.

2. Установите профили в траншее.

3. Вбейте каждый профиль резиновым молотком, предварительно надев на край профиля резиновую насадку, чтобы не погнуть металл. Хорошенько утрамбуйте землю с обеих сторон от профиля и уберите колышки.

3. Вбейте каждый профиль резиновым молотком.

Им нужна прочная основа

Как низкие, так и высокие ограждения из каменных или бетонных плит необходимо устанавливать на прочную основу. Для этого выкопайте траншею с учетом фундамента. Глубину ямы рассчитайте так: треть высоты плиты плюс дополнительно 20–30 см.

Им нужна прочная основа

По всей длине траншеи насыпьте на дно щебень слоем около 20 см и утрамбуйте его.

Приготовьте цементно-песчаный раствор, залейте в траншею слоем 10–20 см и поочередно устанавливайте в него плиты. Совет: чтобы элементы стояли ровно, предварительно натяните вдоль траншеи шнур.

Когда раствор застынет, насыпьте с двух сторон еще немного щебня. В завершение распределите вдоль ограждения садовую землю.

Совет: в случае с приподнятым цветником ограду из высоких плит со стороны посадки стоит дополнительно изолировать плотной пленкой. Вас также могут заинтересовать другие материалы по этой теме:

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Фото: архив журнала «Mein schoner Garten». Рисунки: MSG/Claudia Schick.