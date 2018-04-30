«Возьмем упражнения на вооружение!»: Бритни Спирс показала полную тренировку

36-летняя певица Бритни Спирс показала, как готовится к новому гастрольному туру. Американская поп-звезда много времени проводит в спортзале, где совершенствует фигуру, которая сейчас в отличном состоянии. На днях знаменитость позволила всем желающим увидеть, какие именно упражнения входят в ее тренировку. Многие пользователи соцсетей посчитали, что такие физические нагрузки выдержит далеко не каждая женщина.

В юные годы, когда звезда Бритни Спирс только взошла на музыкальном олимпе, ее фигура была выше всяких похвал. Но неудачное замужество, рождение двоих детей, проблемы с алкоголем и наркотиками не лучшим образом повлияли на внешность красавицы. Она поправилась на десятки килограммов, после чего долго пыталась похудеть. Наконец, старания артистки увенчались успехом — она очень стройная и подтянутая. Все, кому нравятся формы Бритни, могут следить за ее страницей в Инстаграме, где она часто публикует фото и видео из спортивного зала. На днях Спирс показала ролик, в котором можно увидеть упражнения, которые она делает для того, чтобы совершенствовать параметры: «Моя тренировка в спортзале, ведь я готовлюсь к гастрольному туру».

Злые языки всегда утверждали, что у Бритни неидеальные ноги, они называли их короткими и полными. Исполнительница показывает на камеру, что на тренировке в основном уделяет внимание нижней части тела. Она приседает, делает махи ногами, качает пресс и ягодицы.

Многие сейчас считают, что певица — пример для подражания, она мотивирует их становиться лучше, работая над собой: «Класс! Все, тоже иду в зал!» «Все равно коренастая, мне не нравится такая фигура». «Кошмар, это же сложно…» «Спасибо за полную тренировку!»

«Ой, коротышка такая, на сцене выше кажется». «Мне тяжело такие упражнения делать». «Возьмем твои упражнения на вооружение, звездный лайфхак прям!» «Молодец, правильные группы мышц задействованы, то, что надо!»

Как бы ее не критиковали недоброжелатели, которые указывают на то, как сильно изменилось лицо Бритни Спирс, ее физическая подготовка говорит сама за себя — она даже влезла в шорты 17-летней давности, в которых снималась в одном из своих клипов.

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 24 Апр 2018 в 9:52 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!