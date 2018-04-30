Ещё
Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Между Зейном Маликом (25) и Джиджи Хадид (23), похоже, продолжают кипеть страсти. Бывших (или нет?) влюбленных заметили вчера в районе Сохо в Нью-Йорке.
https://www.youtube.com/watch?v=EmM2t9h4t4g
Это первый раз, когда пара была замечена вместе, после расставания. Напомним, около месяца назад Джиджи и Зейн разошлись после трех лет отношений. Через пару недель Малик снял клип на новую песню Let Me, в котором поцеловал очень похожую на Джиджи модель, а потом заявил, что будет любить Хадид всегда. А в середине апреля Зейна сфотографировали у входа в нью-йоркские апартаменты Джиджи.
https://www.youtube.com/watch?v=J-dv_DcDD_A&list=PLrdqW32V7fwIHKl7f9VVaA27eDjt1jbjD&index=2  И сейчас у пары, похоже, все налаживается. Инсайдеры говорят, что Зейн даже поцеловал Джиджи в щеку, когда они выходили на улицу.
все слайды
«Для Зейна Джиджи очень важна в его жизни, потому что она единственная, кто действительно знает его и может справиться с его причудами», — сказал источник, близкий к Зейну Hollywood Life.
«Он действительно доверяет ей и может рассказать все. Она заставляет его чувствовать себя намного лучше, и если это может привести к тому, что они снова будут вместе, а не просто останутся друзьями, он добьется этого».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zejn-malik-i-dzhidzhi-hadid-snova-vmeste-smotri-video/
Peopletalk: последние новости
Новое поколение: 7 самых скандальных детей западных звезд Щедрое пожертвование в благотворительный фонд Шарлиз Терон! Кто его сделал? Какой сюрприз сделала Кайли Дженнер Трэвису Скотту на день рождения?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опять за старое: Глюкоза выставила соски160
Горячая киевлянка бегает голышом и плавит снег144
Неприличное декольте Бледанс возмутило зрителей33
Видно, но не стыдно: звезды в «голых» платьях99
7 секс-позиций, которые стоит попробовать сегодня
Видео
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
04:09
Одна из этих суперспособностей у вас точно есть
Психология
05:10
Что случится, если есть по три яйца в день
Еда
Звезды, которые ненавидят фотошоп
Звёзды
10:01
Крутые лайфхаки с едой, о которых вы точно не знали
Еда
00:40
Букина показала секси-фигуру после вторых родов
Звёзды
00:41
Ребенок в 2 года играет на барабанах круче рок-звезд
Дети
02:24
Бирюкова увела мужа у подруги
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение