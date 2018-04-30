Зейн Малик и Джиджи Хадид снова вместе? Смотри видео!

Между Зейном Маликом (25) и Джиджи Хадид (23), похоже, продолжают кипеть страсти. Бывших (или нет?) влюбленных заметили вчера в районе Сохо в Нью-Йорке.

https://www.youtube.com/watch?v=EmM2t9h4t4g

Это первый раз, когда пара была замечена вместе, после расставания. Напомним, около месяца назад Джиджи и Зейн разошлись после трех лет отношений. Через пару недель Малик снял клип на новую песню Let Me, в котором поцеловал очень похожую на Джиджи модель, а потом заявил, что будет любить Хадид всегда. А в середине апреля Зейна сфотографировали у входа в нью-йоркские апартаменты Джиджи.

https://www.youtube.com/watch?v=J-dv_DcDD_A&list=PLrdqW32V7fwIHKl7f9VVaA27eDjt1jbjD&index=2 И сейчас у пары, похоже, все налаживается. Инсайдеры говорят, что Зейн даже поцеловал Джиджи в щеку, когда они выходили на улицу.

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«Для Зейна Джиджи очень важна в его жизни, потому что она единственная, кто действительно знает его и может справиться с его причудами», — сказал источник, близкий к Зейну Hollywood Life.

«Он действительно доверяет ей и может рассказать все. Она заставляет его чувствовать себя намного лучше, и если это может привести к тому, что они снова будут вместе, а не просто останутся друзьями, он добьется этого».

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