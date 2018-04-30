Мороженое со вкусом горчицы и розовый кофе: что купить на фестивале «Московская весна a cappella»

На фестивале «Московская весна a cappella» работает более 300 торговых шале с авторскими сувенирами, предметами антиквариата, этническими и винтажными музыкальными инструментами. Товары представили более 200 мастеров и компаний-производителей из 30 российских регионов, а также из Белоруссии, Армении и Узбекистана.

На площади Революции можно купить одежду из натурального льда, кукол и игрушки ручной работы по сюжетам народных сказок и на музыкальную тематику. Гости могут попробовать леденцы на палочке, композиции из карамели, розовый кофе, меняющий цвет лимонад и мороженое с необычными вкусами — бекона, горчицы или соевого соуса.

На улице Кузнецкий Мост открыты шале с павловопосадскими платками, лаковыми миниатюрами, матрешками и другими изделиями народных промыслов. За необычными музыкальными инструментами стоит отправиться на Арбат, где алтайские мастера продают латунные варганы.

На Тверской площади можно купить варганы и флейты, а также заглянуть в магазин разнообразных виниловых пластинок — от рока и джаза до детских сказок. В нем есть как недорогие товары, так и редкие первые издания, интересные коллекционерам.

Второй международный вокальный фестиваль «Московская весна a cappella» стартовал 27 апреля и продлится до 9 мая. Горожан ждут сотни концертов вокалистов со всего мира, мюзиклы и творческие мастер-классы.