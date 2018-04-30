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Самые красивые девушки из Армении: эти формы боготворит весь мир
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Самые красивые девушки из Армении: эти формы боготворит весь мир 

Trendymen 36 минут назад
Фото: Trendymen
Армянские женщины не зря считаются самыми красивыми на всем Кавказе. Тут не в чести однотипность голливудских кукол: горная красотка будет хвастать естественными и очень увлекательными формами. Впрочем, сегодня красота нации уже давно вышла за пределы региона. Вглядитесь в обложки глянцевых журналов и светскую хронику, и все сразу будет ясно. Так что сегодня армянская красота задает тренд всему миру.
Ким Кардашян
Пожалуй, эта красотка нравится нам больше всех. Каждый фотосет знаменитой дивы превращается в настоящее событие. Кроме того, девушка может похвастать не только умопомрачительной внешностью, но и крепкой деловой хваткой: практически все ее начинания приносят хорошую прибыль.
Эмилия Зорян
Девушка иммигрировала в США еще в 90-х годах, но никогда не забывала о своих корнях. Красотка успела поучаствовать в калифорнийском конкурсе Miss Global 2013 и сняться в нескольких сериалах.
Варда
Настоящее имя знаменитой стриптизерши — Вардануш Сосовна Мартиросян. Девушка получила два высших образования и бесчисленное количество наград: она является первой чемпионкой Украины по стриптизу, победительницей конкурса «Золотой пилон» и многих других.
Тени Паносян
И еще одна американка с армянскими корнями. Тени почти не помнит малой родины, зато прекрасно говорит на армянском, что не раз демонстрировала в кадре — Тени довольно востребованная актриса.
Мария Элааб
Мария Налбандян родилась в Бейруте и решила сменить имя уже повзрослев. Под псевдонимом Элааб девушка стала знаменитой певицей.
Алиса Паникян
Алиса уже давно живет в Канаде и даже представляла эту страну в конкурсе «Мисс Вселенная 2006». К сожалению, на соревновании девушка заняла только шестое место — а наша редакция могла бы смело поспорить с жюри по этому вопросу.
Ксения Бородина
Ксения Кимова Амоева армянка по отцу. Да только посмотрите на ее норов, тут сразу видна горячая горная кровь!
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