Список Саркисова: были ли у Берии любовницы

Наверное, ни об одном советском чиновнике не ходило столько жутких мифов, как о Лаврентии Берии — шефе сталинской госбезопасности. Оодин из них касался его личной жизни. Утверждали, что Берия не просто любил женщин — он любил брать их силой, и на его счету немало поломанных судеб.

Список Саркисова

Адъютант и начальник охраны Берии, полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов даже вел список любовниц своего шефа. По одним данным, в нем было 39 фамилий, по другим — 75, по третьим — 115.

Согласно опять же мифам, Берию мало волновали социальное происхождение возлюбленных и даже их возраст. Среди них были и студентки, и актрисы, и простые служащие.

Позже на допросе Лаврентий Павлович скажет следующее: «Я легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи непродолжительные. Этих женщин привозили ко мне на дом». Однако бабник — не такое уж редкое явление. О Берии же говорили, что он не только любитель женского пола, но и насильник. Во время суда над ним ему предъявили и обвинения во множестве изнасилований молодых женщин. Многие из них были замужними. Так, Герой Советского Союза Сергей Щиров был осужден на 25 лет за угрозы в адрес наркома, который склонил его жену к интимной близости.

Берия был женат на красавице Нино Гегечкори. Познакомился он с будущей женой еще в Грузии. Брата Нино арестовали, и кто-то посоветовал ей обратиться за помощью к высокому партийному начальнику.

Лаврентий обещал помочь. Но в качестве «платы за услугу» потребовал, чтобы девушка ему отдалась. Впоследствии он сделал Нино предложение, и они поженились.

Правда, сама Нина Теймуразовна эти подробности знакомства с будущим женихом отрицала. Она утверждала, что Берия просто предложил ей выйти за него замуж после нескольких месяцев знакомства.

Страшный особняк

Саркисов выполнял поручения своего босса, доставляя к нему приглянувшихся женщин и девушек. Происходило это обычно так. Берия, сидя в автомобиле, указывал на ту или иную особу. Саркисов должен был выйти из машины, подойти к ней и пригласить проехать с ними. Иногда начальнику охраны поручалось сначала проследить за «объектом», узнать имя, фамилию, адрес. После этого Саркисов должен был привезти женщину в особняк Берии. Вскоре бериевский бронированный Packard уже знала вся Москва.

Не брезговал глава госбезопасности и школьницами. У любой мало-мальски симпатичной старшеклассницы был шанс очутиться в постели Берии.

Во время обыска в кабинете Берии нашли гору женского нижнего белья, порнографию. Тех, кто не соглашался на близость добровольно, Берия просто насиловал. [С-BLOCK]

Если девушка оказывалась сговорчивой, она могла иметь с этого свои дивиденды. Так, одной балерине из Подольска высокопоставленный любовник помог получить квартиру в Москве. Сопротивлявшихся могли бросить в тюрьму. Актриса Зоя Федорова , которая в тот период кормила грудью ребенка, будучи привезенной в особняк, стала умолять отпустить ее, так как у нее болела грудь от прилившего молока. Берия пришел в ярость и вскоре велел ее арестовать. Другую актрису, Татьяну Окуневскую , он просто изнасиловал у себя на даче. Поскольку Окуневская не проявила должного энтузиазма, она тоже была арестована и отправлена в Сибирь на лесоповал.

В конце любовной встречи Саркисов по приказу шефа вручал женщине букет цветов. Если она отказывалась принять букет, это влекло за собой арест.

Не исключено, что некоторых своих жертв Берия даже убивал. В середине 90-х годов во время работ в саду на территории бывшего бериевского особняка на Малой Никитской были найдены останки нескольких женщин. Предполагается, что это были любовницы Берии или те, кто отказался ими стать.

Безвинно оклеветанный?

А что же обо всем этом думали родные Берии? Его сын Серго считает, что отец никого не насиловал и хоть и любил женский пол, но не в таких масштабах, какие ему приписывают. Правда, он не отрицает, что у отца была внебрачная дочь. Что же касается жены, то в 1990 году она дала короткое интервью, в котором заявила, что все женщины из списка Саркисова на самом деле были агентами госбезопасности. Она утверждала, что муж целыми днями пропадал на работе и у него просто-напросто не было времени заводить романы.

Впрочем, есть версия, что из Лаврентия Берии специально сделали «похотливого монстра», чтобы очернить его моральный облик. Это послужило дополнительным обоснованием к его расстрелу. А как было на самом деле и что тут является истиной, а что вымыслом, мы, наверное, уже никогда не узнаем.