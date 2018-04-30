Первая помощь: 5 навыков, которые могут спасти жизнь

Наша жизнь с каждым годом все меньше и меньше напоминает кусок сладкого торта. Неприятности преследуют человека повсюду — грустно, но это правда. Поэтому и нужно быть готовым к любой ситуации, особенно к такой, где от ваших навыков может зависеть существование другого человека. Вот пять базовых принципов первой помощи, знать которые необходимо каждому.

Искусственное дыхание

Искусственное дыхание относится к элементарным реанимационным действиям, знать которые обязан каждый человек. Не думайте, что достаточно будет просто дышать рот-в-рот, чтобы обеспечить необходимый доступ кислорода пострадавшему: в первую очередь следует проверить дыхательные пути и удалить, при необходимости, инородные предметы, кровь или слизь. Первые 10 выдохов делайте быстро, затем поддерживайте ритм в 20 выдохов в минуту. Запомните: если грудная клетка человека поднимается — вы все делаете правильно.

Непрямой массаж сердца

Это нужно делать, если пульс у пострадавшего отсутствует. Определите участок самой короткой и узкой части грудины и отмерьте 2-3 сантиметра от ее края — это и будет точка компрессии, точка приложения сил. Положите сюда основание ладони, накройте ее другой ладонью — давление будет осуществляться именно этими частями. Ритмичные толчки делайте сильно и плавно, направление движения — строго вертикально. Придется постараться: частота должна колебаться у 110 надавливаний в минуту. Не бойтесь, грудная клетка под вашими ладонями будет прогибаться на 3-4 сантиметра. При наличии пульса массаж сердца проводить не следует.

Прием Геймлиха

Этот прием любят демонстрировать в американских кинофильмах: там то и дело кто-то давится гамбургером. Итак, встаньте позади страдальца и обхватите его руками чуть выше пупка, сомкнув руки прямо под ребрами. Теперь с силой давите на живот несчастного — скорее всего, придется провернуть этот трюк несколько раз.

Обморок

Обморок случается при недостатке кислорода — мозговой кровоток нарушается и организм посылает команду отключить тело. Здесь важно понимать, что быстрее всего человек придет в себя при избыточном поступлении живительного воздуха. Уложите пострадавшего неподалеку от окна и освободите его от давящей одежды. Не будет лишним брызнуть в лицо водой, а если под рукой есть аптечка — не стесняйтесь пользоваться нашатырным спиртом.

Пищевое отравление

Тут придется испачкаться. При отравлении нужно, в первую очередь, очистить желудок пострадавшего от остатков яда. Лучше всего подойдет подсоленная вода: 10 грамм соли на литр воды — двух-трех стаканов обычно хватает, чтобы вызвать рвоту.