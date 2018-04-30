«Лена, ты — звезда!» Толстушка из Выксы весом 138 кг танцевала танго с Сергеем Бадюком

По квартире — в кресле на колесиках

Неделя началась с похода в… кино. Взвешенные и счастливые были очень счастливы получить билеты в кинотеатр. Особенно радовались самые тяжелые люди: Лена и Саша, потому что они впервые смогли… уместиться в кресло.

Но как только участники поняли, что в зале будут они одни, без посторонних зрителей, сразу же заподозрили подвох. И не зря! «Кино» началось с домашних съемок, сделанных несколько месяцев назад дома у Лены Садиковой. Ей, вообще, в последнем выпуске, было уделено очень много внимания и эфирного времени.

Так вот, участникам и самой Лене показали сюжет. Сделанный во время кастинга, когда Лена рассказывала, почему и зачем хочет на проект. Лена передвигалась по квартире на кресле на колесиках, обувала женщину средняя дочь, а старшая гуляла с младшей — мама Лена сделать это не могла из-за своего огромного веса. Телезрители уже видели эти кадры в эфире, а вот участникам показали их впервые. Да и сама Лена впервые увидела себя со стороны.

Лена плакала и не могла дышать. Не зря ведущая Анфиса Чехова села рядом с ней — держала за руку, обнимала, успокаивала и подбадривала. Затем пришел черед уже самой Лене оказывать поддержку своей соседке — Ире. Та тоже была в ужасе, увидев себя на экране.

— Ты сейчас не такая, ты — красивая! — уверял Лена Иру.

Впрочем, все участники были в шоке, увидев себя и своих друзей-соперников на большом экране. Саше жена мыла голову и стригла ногти, Полина не помещалась в карусель в парке вместе с сыном, Катя называла себя «жирной мразью», Аня не могла влезть ни в одно свое платье, Антон уплетал за раз две большие пиццы… После такого «кино» участники рвались в спортзал. Но не тут-то было! Вместо тренировки их отправили на… кастинг.

В танце зажигали от души

Ведущая шоу Анфиса Чехова на этот раз дала задание не только участникам, но и тренерам. А вместе с заданием — шанс выиграть иммунитет для одного из своих подопечных. Что же предстояло сделать худеющим и их наставникам? А предстояло им разбиться на три команды и подготовить танцевальный концерт. Тренерам разрешили выбрать танцы, а вот кто будет вместе с ними репетировать, выбирали и назначали профессиональные хореографы по итогам кастинга.

Кастинг был крайне простым. Участники рассказали, какое отношение имели и имеют к танцам. Оказалось, что только одна Ира в детстве занималась в ансамбле. Потом включили музыку, и герои начали танцевать — кто как может. Кристиан, Саша и Катя практически стояли на месте, а вот Полина, Ира, Антон и Лена — зажигали от души. Все три хореографа мечтали забрать Лену в свою команду. Но в итоге она попала в квартет с тренером Сергеем Бадюком, который выбрал танго.

Лена призналась на камеру, что счастлива, и обещала, что их дуэт будет самым крутым. Так оно и вышло. Елена Садикова танцевала очень пластично, эмоционально, страстно и зажигательно. Оценивал танцоров хореограф Евгений Папунаишвили , известный по шоу «Танцы со звездами». После выступления Лены и Сергея он вышел на сцену и станцевал с ней в паре, а потом во всеуслышание заявил: «Ты — звезда!». Лена, которую 10 недель на проекте считали слабым звеном, расцвела от такой похвалы.

Евгению предстояло выбрать лучших танцоров среди тренеров и участников и худшего среди игроков. Тренеру-победителю был обещан иммунитет для участника, которого он тренирует. Участнику-победителю полагался бонусный килограмм на взвешивании. А проигравшему игроку, наоборот, — антибонус в виде снятого килограмма.

Среди тренеров Евгений выбрал Сергея Бадюка, и Лена уже надеялась, что среди участников лучшей будет она, ведь они с Сергеем танцевали танго вдвоем.

Ан-нет! Папунаишвили выбрал Антона, который отжигал сальсу вместе со своей возлюбленной Аней. Впрочем, Лена, как обычно, согласилась, что «это было справедливо». Антибонус достался Андрею, который тоже танцевал танго — с Ирой.

— Прими удар на себя, — сказал хореограф-судья, которому в танго Андрея не хватило эмоций и акцентов.

Весы подвели?

После танцевального концерта на взвешивание все участники шли в приподнятом настроении и даже на весы вставали, пританцовывая. Лена сразу заявила, что «пахала» на этой неделе, «как папа Карло», а потому надеется на отличный результат. Однако Лена в прошлом выпуске сбросила 6 кг, и на этой неделе сброс, как это часто бывает, остановился. Весы показали минус всего один килограмм.

Лена была в шоке — она оказалась под желтой линией, то есть в числе претендентов на вылет. Но не зря она так хорошо «станцевалась» с тренером Сергеем Николаевичем: заработанный иммунитет он, конечно, отдал своей партнерше по танго.

А в номинанты попали Аня и Андрей. Выбор был сложным для всех ребят, особенно для Антона, которому нужно было решить между любимой девушкой и лучшим другом. Андрей сказал ребятам, что хочет дойти до финала, а Аня рассказала, как трудно ей худеть дома, без Антона и без тренеров. В итоге большинство поддержали Аню: Андрей похудел достаточно и сможет продолжить дома. Антон выбрал любовь, а не дружбу. Даже Лена, на чью поддержку Андрей очень рассчитывал, не поддержала его. И она единственная не смогла ничего сказать, объясняя свой выбор: в глазах читалась боль, и слова не шли с языка…

…Участников осталось восемь. На следующей неделе проект должны покинуть сразу двое. Будем надеяться, что это будет на Лена. Так или иначе, но, судя по анонсу, в следующем выпуске у нее будет повод снова поверить в свои силы и заявить о себе.

— Лена Садикова — чемпион! — скажет она после сложного спортивного испытания.