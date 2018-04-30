Поэтесса Вера Полозкова стала мамой во второй раз

29 апреля на свет появился ее младший сын Савва, о чем женщина лично рассказала пару часов назад подписчикам своего Инстаграм-аккаунта.

Российская поэтесса, журналист и блогер Вера Полозкова начала писать стихи с раннего возраста, а в 15 лет уже выпустила свой первый авторский сборник. Кажется, что 32-летняя очаровательная молодая женщина успевает практически все — творчество, карьера, семья. Вера вместе с супругом Александром воспитывают сына Федора, родившегося в конце 2014 года. И вот вчера на свет появился второй наследник писательницы — Савва.

«Двадцать девятое грозит стать моим любимым числом. 29 декабря 2014 родился Федор, а сегодня, 29 апреля, ровно через сорок месяцев, его младший брат Савва. 4100, 57 см. Классный, пока что копия брата. Спасибо всем, кто волновался и поддерживал», — написала в своем микроблоге молодая мать двух будущих мужчин. Поклонники творчества Полозковой оставили немало поздравительных комментариев родителям и теплых пожеланий новорожденному.

«Поздравляю вас любимая моя Вера! Бог так классно все продумал, как всегда. С вами думаю не могло быть иначе. Теперь у вас трое любимых мужчин! Здоровья вам всем!» «Мои поздравления! Здоровья вам и малышу!» «Искренне поздравляю вас, Вера! Крепкого здоровья богатырю! Пусть мальчишки каждый день радуют вас новыми успехами и победами!» «Вера, поздравляю, от всей души! это такое счастье — рождение сына! Желаю счастья, крепкого здоровья и мудрости в воспитании» «Вера, наконец-то можно спокойно выдохнуть! Как же мы за вас счастливы!»

Отметим, что Вера Полозкова поистине уникальное явление для современного мира публичных людей, потому что она прославилась стихами. Не песнями, не эпатажными выходками, не участием в реалити-шоу, а именно стихами. Это довольно непростая задача для двадцать первого века, когда имена современных поэтов знакомы лишь узкому кругу читателей, тем, кто действительно интересуется поэзией. Однако Полозкову знают почти все. Она напомнила миру о существовании стихов, красивых, трогательных, берущих за душу, заставив людей поверить, что поэзия все еще может быть в моде. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!