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В день рождения певца: доказываем, что Андрей Губин еще и стильный
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В день рождения певца: доказываем, что Андрей Губин еще и стильный 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сегодня одному из самых популярных певцов конца 90-х — начала нулевых исполняется 44 года.
https://www.youtube.com/watch?v=VX0OeGMVhQM
Сейчас Губин уже давно не записывает новые хиты и не выступает. Ходили слухи, что он переехал в Сочи, но, по последней информации, Андрей вернулся в родную Уфу (его часто видят там в местном фитнесе). Всему виной диагноз «левосторонняя прозопалгия» (из-за нарушений нервной системы Губина преследуют лицевые боли).
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Но в день рождения исполнителя «Такие девушки как звезды», «Мальчик-бродяга», от которого сходили с ума все девчонки, мы решили доказать, что одеваться в стиле Губина до сих пор модно. Объемные пиджаки, кепи, джинсовые куртки — рассказываем, где купить похожие.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/andreyu-gubinu-44-top-10-veshhej-v-stile-zvezdy-nulevyh/
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