Прямая зависимость: как ваши поступки влияют на вес

Звездный нумеролог рассказала, как быстро похудеть, зная лишь свой темперамент.

Жалеете о съеденных блинчиках и строите планы на разгрузочную неделю? А зря! Как оказалось, лишний вес зависит не только от съеденного нами за день, но и напрямую связан с нашим темпераментом и поступками. Удивлены? По крайней мере, в этом уверена нумеролог Ольга Перцева…

Более того, склонность к лишнему весу легко вычисляется. Все, что нужно, — это воспользоваться матрицей Пифагора.

Публикация от не НУМЕРОЛОГ Ольга Перцева (@ne_numerolog)

19 Янв 2018 в 8:50 PST Хотите узнать свой прогноз или узнать, светит ли животик вашему МЧ? Все, что нужно сделать, — это знать дату рождения. Ну, а дальше с помощью любого сайта или же мобильного приложения рассчитать свой квадрат Пифагора… Сделать это можно и вручную, но ради экономии времени лучше все же воспользоваться автоматизированным подсчетом.

А теперь о том, что вы должны в нем увидеть.

Сектор «Интерес». Первое и самое важное, смотрим на количество троек в вашей матрице.

«В зоне риска те, у кого одна тройка или же этот сектор вовсе пуст. Такие показатели являются одной из причин нашего плохого настроения и склонности к депрессиям, — делится Ольга Перцева. — Часто плохое настроение требует поддержки. Именно этот сектор отвечает за нашу тягу к «быстрым удовольствиям» — к тем, которые можно получить немедленно и которые способны заглушить приступы уныния».

Сектор «Энергия». Вы склонны к полноте, если у вас одна двойка или же этот сектор пуст.

«Если у человека дефицит энергии, то он находится в постоянном поиске подпитки. И часто от безысходности или незнания этой батарейкой становятся углеводы», — продолжает Перцева.

Публикация от не НУМЕРОЛОГ Ольга Перцева (@ne_numerolog)

22 Апр 2018 в 12:22 PDT Сектор «Долг». Если в вашей психоматрице одна восьмерка или же этот сектор — пуст.

«Такое сочетание свидетельствует о халатном отношении человека к своему здоровью в целом. Человек не думает о последствиях сегодня, а когда понимает факт случившегося (набор веса), считает это виной обстоятельств, но никак не своей», — говорит Перцева.

Ну и наконец, обратите внимание на свою силу воли. А точнее, количество единиц.

«Если вы видите у себя сочетание «характер 1/11 + долг 8/пуст», то вам попросту сложнее себя взять себя в руки, чем другим», — подытожила Перцева.

Любопытно, что до этого ученые (конечно же, британские) также выявляли связь лишнего веса с удовлетворенностью сексуальной жизнью и переездами. Любопытно, что тогда, как ни странно, оказалось, что именно домоседы имеют все шансы обладать хорошей фигурой.

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