Деление людей на сов и жаворонков: как это влияет на жизнь?

Уже в раннем детстве становится понятно, что далеко не всем малышам подходит принятый режим дня: одних детей довольно сложно уложить и в десять-одиннадцать вечера, зато они прекрасно дают отоспаться уставшим родителям по утрам. А другие уже после заката «клюют носом», зато с рассветом просыпаются самостоятельно, без всякого будильника. Почему и откуда возникает подобная разница и как формируются наши ночные привычки?

Человек, пожалуй, единственное из всех живущих на планете существ, которое способно сознательно передвигать время засыпания и пробуждения. Сегодня мы так или иначе вынуждены подчиняться принятому в социуме распорядку дня. Тем не менее для многих из нас необходимость просыпаться с утра пораньше является сущей пыткой, а само пробуждение — страшным кошмаром наяву. Таких людей принято называть «совами», в то время как бодрые с первыми лучами солнца именуются «жаворонками».

Было предпринято множество попыток классифицировать наши биоритмы и объяснить механизм формирования личных предпочтений из возможной пары сова-жаворонок. Как его только не толковали — и неверно составленным распорядком дня, и досадными для сна достижениями цивилизации — искусственного освещения, например, которое блокирует синтез гормона сна. Рассказывали даже о социальных трендах — любители вставать пораньше вроде больше успевают сделать за сутки, зато те, кто предпочитает поспать, успешнее в целом, поскольку более склонны креативить. На самом же деле все перечисленные факторы, конечно, играют роль, но начинать искать причины лучше всего с эволюции.

Как гены влияют на наши привычки спать

Давно известно, что особенности нашей суточной активности — или хронотип — формируются еще до нашего рождения в генах поколений предков. Первые доказательства этого были получены еще в 70-х годах прошлого века, когда английские генетики обнаружили существенную разницу в поведении плодовых мушек с разными хронотипами. Как ни странно это звучит, их геном на 80% совпадает с человеческим, то есть можно смело делать вполне определенные выводы: в частности, о том, что и у мушек, и у нас ночная или дневная форма активности определяется множеством возможных комбинаций генов. Именно они и отвечают за биоритмы конкретной особи.

Деление на «сов-жаворонков» очень условно

Недавние исследования пошли еще дальше: после изучения ДНК около ста тысяч человек удалось установить, что существует примерно 15 вариантов генетически точных мутаций, которые и создают разницу между «совами» и «жаворонками».

Доказательства врожденной разницы хронотипов

Подтверждение этой гипотезе было получено американскими антропологами: они отправились на север Танзании, чтобы лично наблюдать и анализировать уклад жизни небольшого племени хадза. Эти люди до сих пор живут охотой и собирательством, то есть их врожденные рефлексы сна и бодрствования подчиняются не здравому смыслу или прихотям цивилизации, а лишь природной естественной потребности. То, как они спят и бодрствуют, позволяет убедиться, что примерно в таком же ритме жили наши далекие предки.

Для измерения количества и качества сна всем членам племени были выданы специальные приборы, которые фиксировали активность их биоритмов. Все жители племени вставали и ложились спать примерно в одно и то же время — период бодрствования длился с семи утра до 10 вечера.

Но в поведении членов племени была существенная разница: некоторые засыпали сразу и спали до утра, в то время как другие дремали первые часы и бодрствовали часть ночи или же не засыпали вовсе вместе со всеми, зато погружались в глубокий сон во второй половине ночи. Кто-то обязательно спал и так называемым «легким сном», при котором пробуждение происходит моментально и от малейшего шороха: подобный сон очень характерен для молодых мам.

Объяснение разницы биоритмов

Оказалось, что подобное поведение сна различных членов племени — очень мудрое решение природы. Пока одна часть жителей отдыхает и набирается сил, другие следят за безопасностью, затем они меняются местами.

Первыми среди наблюдаемых ложились спать «жаворонки» — чаще всего ими оказывались старейшие члены группы и дети. Молодые люди, наоборот, погружались в глубокий сон позже — как раз к тому моменту успевали полноценно отдохнуть старшие. С точки зрения эволюции эти шаблоны поведения прекрасно объясняют, почему среди подростков в нашем обществе так много любителей бодрствовать почти до рассвета, а пожилые люди так часто становятся «жаворонками».

В свете этого вполне возможно, что в старческой утренней бессоннице нет ничего слишком уж страшного: как знать, может быть, это вовсе не нарушение ритма сна, а наследие, которое досталось нам с тех пор, когда выживание всего племени напрямую зависело от плохого сна кого-то из его членов? Может быть, и с подростками не стоит так уж усердно спорить, загоняя их спать уже после полуночи?

В общем, наши хронотипы далеко не всегда зависят от правильного или неправильного образа жизни в целом, привычек и потребностей общества. Конечно, биоритмы можно поменять искусственно — например, женщина, родившая ребенка, вынуждена подстраиваться под его ритм сна и бодрствования, а летчик ложится спать тогда, когда его смена закончилась, независимо от времени суток. Но как только доминирующий фактор исчезает, личные привычки сна возвращаются обратно у любого из нас. Перемена возможна, как мы показали, только с возрастом.

Нужна ли искусственная смена хронотипов?

Как влияет на нашу повседневную жизни способность быть «жаворонком» или «совой»? Отражается ли это на самом деле на наших психологических или интеллектуальных особенностях? Рассматриваем основные распространенные гипотезы, касающиеся «жаворонков» и «сов».

Кто рано встает — тому Бог подает

Это расхожее утверждение было проверено путем исследования медицинских карт, биографий и уровня доходов. Для эксперимента были выбраны примерно по четыре сотни «жаворонков» и «сов». В итоге богатых «сов» оказалось едва ли не вдвое больше, чем «жаворонков», да и по уму со здоровьем показатели оказались примерно одинаковыми. Вывод очевиден — нет, время пробуждения не имеет никакого отношения к успешности в жизни.

“Совы” умнее «жаворонков»

На самом деле разницы в интеллекте почти нет, хотя небольшой перевес в пользу «сов» все же зафиксирован. Лидерство любителей поспать по утрам подольше оставалось даже в том случае, если тесты на внимательность, работу памяти и логики проводились в ранние часы, когда большинство «сов» жалуются на невозможность сосредоточиться и демонстрировать адекватность в обучении.

“Совы” лучше занимаются любовью

Нельзя точно определить критерии качества хорошего любовника, но данные говорят вот о чем. «Совы» и «жаворонки» склонны заниматься сексом примерно с одинаковой частотой, но у ночных птиц по какой-то причине насчитывается стабильно большее число сексуальных партнеров, и они проявляют больше изобретательности в вопросах любви. Правда, есть и обратная сторона: именно среди «сов» больше любителей разного рода извращений и девиаций, а жаворонки гораздо реже склонны к изменам постоянному партнеру.

У «сов» больше вредных привычек

Это утверждение очень верно отображает действительность. «Жаворонки» и в самом деле гораздо меньше и реже курят и употребляют алкоголь по сравнению с «совами». Если же зависимость и возникает, людям с утренним хронотипом гораздо проще от нее избавиться, чем тем, кто привык ночами и работать, и развлекаться.

“Жаворонки” лучше работают в команде

Чистая правда. «Совы» куда больше склонны к новым приключениям и авантюрам, которые они успешно осуществляют в одиночестве. «Жаворонки» же более склонны к компромиссам, стабильности отношений, кооперации с любыми людьми, дружбе с большим количеством людей — и нацелены на работу в команде. Эти качества делают их незаменимыми руководителями, хорошо понимающими своих подчиненных и способы их мотивации.

“Жаворонки” выполняют работу сразу

Чем ближе дедлайн — тем выше работоспособность. Данное утверждение касается в первую очередь «сов»: эти люди способны тянуть до последнего, занимаясь чем угодно, кроме дела. Зато потом они способны совершить настоящий подвиг и таки успеть все выполнить в срок, пусть и в последний момент.

С «жаворонками» все наоборот. Они склонны начать выполнять задание сразу, тщательно обдумав план и стабильно выполняя нужный объем работы.

“Жаворонки” счастливее «сов»

Речь идет не о философии эмоций и природе счастья, а о самом объеме позитивных минут, которые переживают люди в буквальном смысле в течение суток. Действительно, «жаворонки» получают положительных эмоций в большем объеме — но давайте тогда учитывать тот факт, что спящий человек, то есть «сова», никаких эмоций не испытывает вовсе. Во всяком случае чисто внешне. Ночные же радости по какой-то причине исследователи учитывать не стали.

Креативность «сов» и «жаворонков» примерно одинакова

Это действительно так. Более того, оба хронотипа способны одинаково хорошо творчески подходить к решению любых задач в «не свое время». Если «совам» и «жаворонкам» дать задания на аналитические способности и на креативность, то можно довольно легко заметить, что и «совы» ранним утром, и «жаворонки» поздним вечером хуже справляются с аналитикой, зато демонстрируют повышенную креативность.