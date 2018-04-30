Важные новости апреля

Чем нам запомнится уходящий месяц? Тем, что женщины снова борются за лучших мир, разрушают стереотипы и добиваются успеха. В конце месяца мы решили подвести итоги и рассказать и новых возможностях, полезных изобретениях и амбициозных проектах, которые создаются женщинами для женщин. Вот несколько новостей о том, как меняется жизнь женщин в России и за рубежом.

В Википедии появится больше статей о женщинах

Улучшай мир и зарабатывай призы.

Проект Women Photograph учредил новые гранты для женщин

Всемирная организация готова предоставить средства новым талантам.

Роботы помогут женщинам достичь равноправной зарплаты

Согласно исследованиям, женщины меньше рискуют потерять рабочие места.

В России появился центр поддержки женщин с раком груди

Московский центр «Вместе» предоставит бесплатные услуги онкологов, онкопсихологов, диетологов и юристов.

Украинская школьница разработала устройство для незрячих

Устройство может считывать символы с мониторов и преобразовывать их в шрифт Брайля.

8-летняя девочка получила премию факультета ядерной физики

Новый проект водонагревателя позволит сократить вред окружающей среде от вырубки лесов.

Forbes включил 15-летнюю девушку в список перспективных инноваторов

Престижный журнал отметил установку для выработки электричества с помощью дождевой воды.

Правительство обновит список запрещенных для женщин профессий

Если указ будет принят, женщинам запретят работать в фармацевтике и химическом производстве.

Россия возглавила список стран, которые не могут защитить женщин от насилия

О позитивных изменениях в законодательстве можно только мечтать.

Милонов нашел плюсы у декриминализации побоев

По словам депутата, «можно друг друга простить».

Девушки лидировали в чемпионате по юношескому автомногоборью

Российские спортсменки побеждают в традиционно мужском конкурсе.

В сети появился шрифт для феминисток

Новый алфавит привлекает внимание к проблемам, с которыми справляются у женщины по всему миру.